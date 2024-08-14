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США схвалили продаж Ізраїлю винищувачів, техніки та зброї на 20 млрд доларів
09:25 14.08.2024 |
Сполучені Штати Америки схвалили продаж Ізраїлю літаків F-15 та іншої військової техніки та зброї на суму 20 мільярдів доларів. Поставки мають розпочатися приблизно з 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон та Reuters.
Так, зазначається, що державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок схвалив продаж ізраїльській стороні:
* винищувачів F-15 та військового обладнання на суму майже 19 мільярдів доларів, танкових боєприпасів на суму 774 мільйони доларів,
* розривних мінометних набоїв на суму понад 60 мільйонів доларів,
* армійської техніки на суму 583 мільйони доларів.
Очікується, що постачання F-15 почнеться у 2029 році, позаяк виробництво літаків займе роки, а от поставки іншого обладнання почнуться в 2026 році, кажуть в Міноборони США.
За словами експерта, деякі поставки з цього військового пакету для Ізраїля можуть бути навіть раніше 2026 року.
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