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АНАЛІТИКА

США схвалили продаж Ізраїлю винищувачів, техніки та зброї на 20 млрд доларів

 

Сполучені Штати Америки схвалили продаж Ізраїлю літаків F-15 та іншої військової техніки та зброї на суму 20 мільярдів доларів. Поставки мають розпочатися приблизно з 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон та Reuters.

Так, зазначається, що державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок схвалив продаж ізраїльській стороні:

* винищувачів F-15 та військового обладнання на суму майже 19 мільярдів доларів, танкових боєприпасів на суму 774 мільйони доларів,
* розривних мінометних набоїв на суму понад 60 мільйонів доларів,
* армійської техніки на суму 583 мільйони доларів.

Очікується, що постачання F-15 почнеться у 2029 році, позаяк виробництво літаків займе роки, а от поставки іншого обладнання почнуться в 2026 році, кажуть в Міноборони США.

За словами експерта, деякі поставки з цього військового пакету для Ізраїля можуть бути навіть раніше 2026 року.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Ізраїль, США
 

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