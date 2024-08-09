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В Італії власники приватних пляжів влаштували «парасольковий протест»
11:58 09.08.2024 |
Власники приватних пляжних компаній Італії у п'ятницю влаштували символічний протест, щоб виступити проти вимог Євросоюзу.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky TG 24.
Через протест пляжні парасольки можна було взяти в оренду лише з 9:30, через дві години після офіційного початку роботи пляжів.
Власники приватних пляжних компаній пішли на такі кроки після того, як уряд під час літніх канікул не відреагував на прохання про регуляторне втручання щодо давнього і невирішеного питання таких компаній, які часто є родинними бізнесами.
Обраний час протесту є найменш людним протягом дня, і в будь-якому разі протягом цих двох годин можна було прийти на пляж. Однак пляжні парасольки і шезлонги залишилися недоступними.
Італія вже близько двадцяти років не дотримується європейських правил вільного ринку, які існують в Європі. Наприклад, власники пляжних компаній заробляють мільйони, в той час як платять відносно невелику суму так званої орендної плати за землю біля моря, яка є власністю держави.
Щоб увійти на такий пляж, відпочивальники зобов'язані орендувати шезлонг і парасольку, і ці витрати можуть бути високими.
Однак ЄС все більше тисне на Італію. Проти неї розпочали процедуру порушення за те, що вона досі не розпочала тендери для пляжних компаній.
Власники пляжних курортів завжди виступали проти проведення тендерів: нинішній уряд завжди заявляв, що він проти, але після неодноразових попереджень уникнути цього вже не вдасться. Власники компаній скаржаться, однак, на відсутність національних критеріїв для проведення тендерів і на те, що кожна місцева влада може визначати правила самостійно, що призводить до нерівності у ставленні до них у різних місцевостях. Вони також вимагають визнання фінансової компенсації для тих власників, які втратять бізнес внаслідок проведення публічних конкурсів.
Нагадаємо, торік Суд ЄС виніс рішення, що влада Італії не може дозволити пляжним клубам зберігати контроль над піщаним узбережжям до 2033 року.
Пляжі є гострим політичним питанням в Італії, яке раніше спричинило сутички в коаліційному уряді на чолі з колишнім прем'єр-міністром Маріо Драгі, який хотів продовжити концесії лише до кінця 2023 року.
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