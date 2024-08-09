Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ізраїль направить делегацію на переговори щодо угоди про припинення вогню в Газі 15 серпня

 

Ізраїль направить делегацію для участі в переговорах щодо припинення вогню в Секторі Гази 15 серпня, повідомила канцелярія прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

"Дотримуючись пропозиції Сполучених Штатів і посередників, Ізраїль направить 15 серпня делегацію парламентерів у місце, яке буде визначено пізніше, для доопрацювання деталей і реалізації рамкової угоди", - ідеться в заяві.

Раніше лідери Катару, Єгипту і США закликали Ізраїль і ХАМАС відновити переговори щодо угоди 15 серпня або в Досі, або в Каїрі.

"Настав час укласти угоду про припинення вогню і звільнити заручників та ув'язнених", - ідеться у спільній заяві, опублікованій державними ЗМІ Катару.

Згідно із заявою, посередники готові представити Ізраїлю і ХАМАС остаточну пропозицію, яка "розв'яже питання, що залишилися в процесі реалізації, у спосіб, який відповідатиме очікуванням усіх сторін".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,9926
  0,0079
 0,02
EUR
 1
 44,8090
  0,0414
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7360  0,06 0,15 41,3088  0,04 0,09
EUR 44,5280  0,06 0,14 45,2212  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0800  0,13 0,31 41,0950  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес