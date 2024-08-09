Ізраїль направить делегацію на переговори щодо угоди про припинення вогню в Газі 15 серпня

Ізраїль направить делегацію для участі в переговорах щодо припинення вогню в Секторі Гази 15 серпня, повідомила канцелярія прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

"Дотримуючись пропозиції Сполучених Штатів і посередників, Ізраїль направить 15 серпня делегацію парламентерів у місце, яке буде визначено пізніше, для доопрацювання деталей і реалізації рамкової угоди", - ідеться в заяві.

Раніше лідери Катару, Єгипту і США закликали Ізраїль і ХАМАС відновити переговори щодо угоди 15 серпня або в Досі, або в Каїрі.

"Настав час укласти угоду про припинення вогню і звільнити заручників та ув'язнених", - ідеться у спільній заяві, опублікованій державними ЗМІ Катару.

Згідно із заявою, посередники готові представити Ізраїлю і ХАМАС остаточну пропозицію, яка "розв'яже питання, що залишилися в процесі реалізації, у спосіб, який відповідатиме очікуванням усіх сторін".