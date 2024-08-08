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«Хезболла» готова завдати удару по Ізраїлю незалежно від Ірану, - CNN
09:31 08.08.2024 |
Угруповання "Хезболла" може завдати удару по Ізраїлю незалежно від намірів Ірану. Атака можлива вже найближчими днями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами одного з джерел, воєнізоване угрупування, яке базується в Лівані, рухається швидше за Іран у своєму плануванні і розраховує завдати удару по Ізраїлю найближчими днями. Тегеран тим часом, швидше за все, досі розробляє концепцію своєї відповіді.
"Іран зробив деякі, але не всі приготування, які США очікують побачити перед великим нападом на Ізраїль", - сказав американський військовий чиновник на умовах анонімності.
Друге джерело додало, що з огляду на близькість Лівану до Ізраїлю як до його безпосереднього сусіда на півночі, "Хезболла" може діяти практично без попередження, чого не сказати про Іран.
За його словами, поки що неясно, яким чином Іран і "Хезболла" координують свої дії щодо можливого нападу, і чи координують взагалі. Серед офіційних осіб є відчуття, що "ці двоє" можуть не повністю збігатися в поглядах на те, як рухатися далі.
Нагадаємо, що можливі атаки угруповання та Ірану по Ізраїлю будуть відповіддю на вбивство головного військового командира "Хезболли" Фуада Шукра у Лівані, а також політичного лідера ХАМАС Фуада Шукра у Тегерані. Ізраїль тим часом не підтвердив і не спростував своєї причетності до цих інцидентів.
При цьому, за інформацією The Washington Post, після вбивства лідера ХАМАС Ізраїль відразу повідомив США, що саме він стоїть за цим діянням.
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