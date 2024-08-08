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ЗМІ: У США думають, що Іран передумав атакувати Ізраїль
09:25 08.08.2024 |
Американські посадовці вважають, що Іран відмовився від планів атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.
Про це виданню Politico розповіли три американські посадовці, повідомляє "Європейська правда".
У публікації йдеться, що останніми днями адміністрація Джо Байдена працювала через дипломатичні канали, залучаючи своїх близькосхідних союзників, щоб переконати Тегеран переглянути рішення про військову атаку на Ізраїль.
За словами двох високопосадовців США, вони попередили Іран, що масований удар лише розпалить напруженість і може призвести до прямої конфронтації між двома країнами.
Адміністрація США також закликала Іран переглянути свою реакцію на вбивство Ганії, оскільки його смерть, як видається, стала результатом вибуху дистанційно керованої бомби, яка була закладена в його тегеранському маєтку в ході таємної операції, а не частиною більш масштабної атаки.
Посадовці США через різних посередників надіслали Тегерану повідомлення про те, що якщо вибух, внаслідок якого загинув Ганія, був спричинений таємною ізраїльською операцією і не вбив жодного іранського громадянина, то Ірану слід переглянути свій план атакувати Ізраїль.
Тепер Тегеран дедалі більше поділяє думку Вашингтона, хоча спочатку заперечував її, кажуть офіційні особи.
Посадовці кажуть, що дійсно очікують певної реакції Ірану на вбивство Ганії, але Тегеран, схоже, перелаштувався, і США не очікують нападу на Ізраїль в найближчому майбутньому.
ЗМІ раніше повідомляли, що у США немає чіткої інформації, коли Іран може реалізувати свої погрози. Спершу атаку очікували у понеділок, але цього так і не сталося.
Минулими вихідними США вирішили відправити у регіон авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі.
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