Фінансові новини
- |
- 07.08.24
- |
- 16:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ХАМАС призначив одного з організаторів теракту проти Ізраїлю 7 жовтня головою політбюро
09:25 07.08.2024 |
Палестинське ісламістське угруповання ХАМАС у вівторок, 6 серпня, оголосило, що обрало свого лідера в Секторі Гази Яхью Сінвара новим очільником політичного крила після того, як минулого тижня в Тегерані було вбито його попередника Ісмаїла Ханію.
Як повідомляє агентство AFP, через лічені хвилини після оприлюднення цієї заяви військове крило ХАМАСу заявило про те, що у бік Ізраїлю з Сектора Гази була випущена група ракет.
Водночас високопоставлений представник ХАМАСу заявив AFP, що обрання Сінвара новим політичним лідером посилає Ізраїлю сигнал, що "ХАМАС продовжує свій шлях опору".
Ізраїльські військові і посадовці звинувачують Сінвара в тому, що він був одним з організаторів нападу на Ізраїль 7 жовтня, що робить його одним з найбільш розшукуваних бойовиків.
Ліквідація Ханії в Ірані
Нагадаємо, 31 липня в Ірані вбили Ісмаїла Ханію - главу політичного бюро визнаного в США і ЄС терористичним угруповання ХАМАС, яке здійснило масштабний напад на Ізраїль в жовтні 2023 року. На його резиденцію напали, коли він перебував в іранській столиці Тегерані для участі в інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіяна.
ХАМАС поклав відповідальність за вбивство Ханії на Ізраїль, який послідовно займається ліквідацією ватажків палестинських терористів, як і керівників ще одного радикального ісламістського угруповання - ліванського шиїтського руху "Хезболла", підтримуваного Іраном.
Офіційно ізраїльська сторона не коментує свою причетність до вбивства Ханії. Попри це, за даними ЗМІ, у відповідь на його ліквідацію духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї наказав завдати удару по Ізраїлю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Друг України у команді Гарріс: хто такий Тім Волз, кандидат демократів у віцепрезиденти США
|Bloomberg назвав наступника Пріцкер на посаді спецпредставника з відновлення України
|Гарріс обрала кандидатом у віцепрезиденти губернатора штату Міннесота Тіма Волза - ЗМІ
|ЄС офіційно схвалив надання Україні траншу макрофіну на 4,2 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Російський уряд почав роздавати сировинним компаніям останні резерви валюти
|Заступник глави ОП Жовква й новий посол Індії обговорили співпрацю та підготовку до другого Саміту миру
|Блінкен каже, що перемовини Ізраїлю і ХАМАС «на фінальному етапі»
|Рішення щодо ізраїльських установок Patriot для України поки не ухвалено, - посол
|Казахстан продовжить заборону на вивезення пального бензовозами
|Проросійському блоку Шора відмовили в реєстрації на виборах у Молдові
Бізнес
|Snapdragon 8 Gen 4 вперше з'являється в Geekbench: перевершує A17 Pro в багатоядерному тесті
|«Дамо людям суперздібності»: Ілон Маск розповів про надшвидких кіборгів з чипами Neuralink за 10-15 років
|OpenAI розробила інструмент для виявлення контенту ChatGPT з точністю 99,9%
|Суд США визнав Google монополістом на ринку онлайн-пошуку: деталі
|Tesla вже не торт: власники електромобілів Tesla при покупці нового авто найчастіше обирають моделі з ДВЗ
|Xiaomi повідомила, що простого способу відключити системну рекламу не буде
|Audi, Porsche, Volkswagen та інші виробники відкладають плани щодо повного переходу на електромобілі