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АНАЛІТИКА

Пентагон посилює присутність на Близькому Сході після загострення між Іраном та Ізраїлем

 

Сполучені Штати вирішили посилити свою військову присутність на Близькому Сході, аби захистити американські війська і допомогти в обороні Ізраїлю з огляду на ескалацію та погрози Ірану та підтримуваних ним угруповань.

Про це на брифінгу в п'ятницю, 2 серпня, заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє "Європейська правда".

За словами Сінгх, міністр оборони США Ллойд Остін планує віддати розпорядження про передислокацію сил на Близькому Сході.

Цей крок покликаний "посилити захист американських військ у всьому регіоні, надати посилену підтримку обороні Ізраїлю і забезпечити готовність Сполучених Штатів до реагування на цю кризу, що розвивається", додала вона.

Представниця Пентагону відмовилась говорити, про яке конкретне посилення присутності США йдеться. ЗМІ раніше повідомляли, що воно може передбачати відправлення додаткових бойових літаків.

Цього тижня стало відомо про вбивство в Тегерані Ісмаїла Ганії - політичного лідера палестинського ісламістського руху ХАМАС. Іран і його ліванський союзник "Хезболла" звинуватили в убивстві Ізраїль.

Це, а також ізраїльський удар у передмісті Бейрута, внаслідок якого був убитий військовий лідер "Хезболли" Фуад Чукр, відродили побоювання, що війна може поширитися на весь Близький Схід між Ізраїлем, з одного боку, та Іраном і підтримуваним ним групами.
Ключові теги: Ізраїль, США
 

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