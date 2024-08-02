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ЗМІ: Туреччина блокує співпрацю між НАТО та Ізраїлем через війну в Газі
09:25 02.08.2024 |
Туреччина заблокувала співпрацю між НАТО та Ізраїлем з жовтня через війну в Газі і заявила, що альянс не повинен взаємодіяти з Ізраїлем як з партнером, поки не буде завершено конфлікт.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.
Ізраїль має статус партнера НАТО і розвиває тісні відносини з військовим альянсом і деякими його членами, зокрема, з найбільшим союзником - США.
До початку наступу Ізраїлю в Газі, спричиненого нападом бойовиків ХАМАС 7 жовтня, Туреччина намагалася налагодити свої давні напружені відносини з Ізраїлем.
Проте відтоді Анкара жорстко критикує операцію Ізраїлю в Газі, яку вона називає геноцидом, і припинила всю двосторонню торгівлю. Вона також розкритикувала багатьох західних союзників за їхню підтримку Ізраїлю.
Говорячи на умовах анонімності, джерела повідомили, що Туреччина наклала вето на всю взаємодію НАТО з Ізраїлем з жовтня, включаючи спільні зустрічі і навчання, розглядаючи "різанину" Ізраїлем палестинців у Газі як порушення основоположних принципів НАТО.
Джерела повідомили, що Туреччина збереже це блокування і не дозволить Ізраїлю продовжувати або просувати свою взаємодію з НАТО, поки конфлікт не закінчиться, оскільки вона вважає, що дії Ізраїлю в Газі порушують міжнародне право і права людини.
Після саміту НАТО у Вашингтоні в липні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що НАТО не може продовжувати партнерство з ізраїльською адміністрацією.
Раніше цього тижня міністр закордонних справ Ізраїлю закликав Альянс виключити Туреччину після того, як Ердоган погрожував увійти до Ізраїлю, як це було з Лівією і Нагірним Карабахом у минулому.
Нещодавно Ердоган звинуватив Ізраїль в планах "поширити війну" на Ліван.
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