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АНАЛІТИКА

У Білому домі готуються до атаки Ірану на Ізраїль, - Axios

 

Адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається напасти на Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії у Тегерані на початку цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Axios.

За словами двох американських чиновників, іранцям та їхнім довіреним особам може знадобитися кілька днів на координацію й підготовку нападу на Ізраїль.

Чиновники очікують, що зворотна відповідь буде аналогічною атаці на Ізраїль 13 квітня, але ймовірно більш масштабною. До атаки може також приєднатися ліванський ісламський рух "Хезболла".

Адміністрація Байдена занепокоєна тим, що в рамках нинішньої атаки буде складніше мобілізувати аналогічну міжнародну та регіональну коаліцію країн, що захистила Ізраїль від попередньої іранської атаки, оскільки вбивство Ганії "викликало різкі антиізраїльські настрої" в усьому регіоні.

Інший американський чиновник заявив, що Пентагон і Центральне командування США проводять підготовку, аналогічну тій, яку проводили напередодні квітневої атаки.

За словами чиновника, підготовка включає задіяння американських військ у Перській затоці, Східному Середземномор'ї та Червоному морі.

"Ми очікуємо кілька важких днів", - сказав чиновник.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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