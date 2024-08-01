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ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командира військового крила ХАМАСу
14:26 01.08.2024 |
Командира військового крила ХАМАС Мухаммада Дейфа було вбито внаслідок ізраїльського авіаудару на півдні Сектора Газа в липні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Останні розвіддані, отримані ЦАХАЛом за останні кілька годин, підтвердили його смерть.
За інформацією ізраїльських військових, удару було завдано 13 липня по комплексу, що належить Рафаа Саламеху, командиру бригади ХАМАС у Хан-Юнісі. Загибель Саламеха підтвердили військові наступного дня, але ЦАХАЛ спочатку не мав остаточної інформації про Дейфа.
ЦАХАЛ заявив, що розвіддані про присутність Дейфа в комплексі Саламеха були дуже точними, і що обидва вони перебували в будівлі, по якій було випущено кілька важких боєприпасів.
Ізраїльські винищувачі патрулювали територію комплексу протягом полудня, починаючи з перших ознак присутності Дейфа. На момент удару над територією постійно перебували два винищувачі.
Щойно інформацію про перебування Дейфа в таборі підтвердили, винищувачі отримали наказ завдати удару, який було виконано протягом кількох хвилин.
58-річний Дейф, який командував бригадами Ізз аль-Дін аль-Кассам упродовж більше ніж двох десятиліть, тривалий час був одним із найрозшукуваніших терористів, яких розшукував Ізраїль.
Він був організатором нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, найсмертоноснішого в історії країни, коли загинуло приблизно 1200 осіб і ще приблизно 251 було вивезено в Газу як заручників.
Вбивство лідерів "Хезболли" та ХАМАСу
Увечері 30 липня ізраїльська армія провела авіаудар столицею Лівану, Бейруту, в результаті якого загинув командир угрупування "Хезболла" Фуада Шукра. У той же день авіаудар по Тегерану призвів до загибелі політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.
Відповіддю на удари став наказ лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї завдати удару Ізраїлю.
Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання, щоб запобігти подальшій ескалації конфлікту та можливій регіональній війні на Близькому Сході.
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