США закликали Радбез ООН підтримати Ізраїль і притягнути до відповідальності Іран

Заступник посла США Роберт Вуд закликав Раду Безпеки ООН підтримати "право Ізраїлю захищати себе від атак" таких угруповань, як "Хезболла", притягнути Іран до відповідальності за підтримку таких сил, а також за передбачувані порушення міжнародного права, повідомляє CNN.

"Ізраїль має право захищати себе від атак "Хезболли" та інших терористів. Саме це він і зробив 30 липня", - сказав Вуд.

За його словами, США не були причетні до відповідних дій Ізраїлю 30 липня в Лівані. Водночас він висловився, що Іран має виконати наявні резолюції Ради Безпеки, інакше до нього буде застосовано додаткові заходи.

Вуд також заявив, що "Сполучені Штати не знали і не були причетні до ймовірної смерті лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії", додавши, що у США "немає незалежного підтвердження заяв ХАМАС щодо його смерті".

Водночас посол Ірану в ООН обвинуватив США у смерті лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, заявивши, що "це не могло статися без санкції та підтримки розвідки США".

Як повідомлялося, Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що високопоставленого командира руху "Хезболла" Фуада Шукра було вбито внаслідок ізраїльського авіаудару в столиці Лівану Бейруті. Також у ЗМІ повідомляли про смерть одного з лідерів ХАМАС Ісмаїла Ханії внаслідок ракетного удару в столиці Ірану.