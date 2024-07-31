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Венеція обмежила розмір туристичних груп до 25 осіб
14:31 31.07.2024 |
З 1 серпня у Венеції набуде чинності нове правило щодо туристичних груп, згідно з яким у них не може бути більш як 25 осіб.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
Нові правила мають на меті зменшити кількість натовпів в історичному центрі Венеції, для якої шалена туристична привабливість одночасно є і джерелом великих прибутків, і джерелом проблем.
З 1 серпня розмір туристичних груп не має перевищувати 25 осіб, а гідам заборонено використовувати гучномовець "задля спокою місцевих мешканців". Це правило буде поширюватися на історичний центр Венеції та острови Мурано, Бурано і Торчелло.
Вимога мала почати діяти ще у червні, але врешті термін змістили на початок серпня.
За порушення загрожують штрафи у розмірі від 25 до 500 євро.
Нагадаємо, з весни 2024 року Венеція експериментально запровадила плату за одноденний в'їзд у місто у пікові дні. Експеримент охопив 29 днів і зараз на паузі - у місті аналізують результати та вирішать, чи варто робити це постійною практикою.
За 2,5 місяця дії програми податок у розмірі 5 євро сплатили майже 450 тисяч туристів, що принесло місту близько 2,2 мільйона євро.
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