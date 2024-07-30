Фінансові новини
- |
- 30.07.24
- |
- 21:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Ізраїлі закликали НАТО виключити Туреччину через погрози Ердогана
16:55 30.07.2024 |
Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац закликав НАТО виключити Туреччину з альянсу після того, як президент Таїп Ердоган пригрозив можливим вторгненням до Ізраїлю, подібно до того, як Анкара раніше ввійшла в Лівію і Нагірний Карабах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Кац доручив дипломатам терміново зв'язатися з усіма членами НАТО, закликавши до засудження Туреччини і вимагаючи її виключення з регіонального альянсу.
Ердоган, який активно критикує війну Ізраїлю проти ХАМАС у Газі, заявив у неділю: "Ми повинні бути дуже сильними, щоб Ізраїль не міг творити ці безглузді речі з Палестиною. Так само, як ми увійшли в Карабах і Лівію, ми можемо вчинити з ними подібним чином".
Він не уточнив, які саме дії він пропонує.
У відповідь Кац заявив, що Ердоган іде стопами Саддама Хусейна і погрожує атакувати Ізраїль.
"Йому варто згадати, чим це закінчиться", - додав міністр.
Він також додав, що Туреччина, де розташована штаб-квартира ХАМАС, стала частиною іранської осі зла разом із ХАМАСом, Хезболлою і хуситами в Ємені.
Критика Ердогана
Після атаки ХАМАСу у жовтні минулого року та початку військової операції ЦАХАЛ у Секторі Газа, президент Туреччини назвав Ізраїль "військовим злочинцем" та "окупантом". У відповідь Тель-Авів відкликав своїх дипломатів із Туреччини.
Ердоган вважає Ізраїль відповідальним за ескалацію напруженості на Близькому Сході та наголосив, що Туреччина не розглядає ХАМАС як терористичну організацію.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: США забезпечать власною зброєю F-16, які отримає Україна
ТОП-НОВИНИ
|Мінфін попередив про ризик проблем з виплатами військовим без нових податків
|«Чесно скажу: ситуація критична». Мінфін готовий до компромісу з Радою щодо податків
|Politico: Позиція Угорщини і Словаччини щодо російської нафти викликає роздратування у ЄС
|Німеччина спільно з Данією передала Україні ще вісім танків Leopard 1A5
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Сійярто припустив, що це ЄС попросив Україну зупинити транзит роснафти
|Росія почала застосовувати проти України ракетний комплекс Bulsae-4 з КНДР
|МЗС: Україна відкрита до консультацій з ЄС щодо ситуації з нафтою «Лукойлу»
|WSJ: США забезпечать власною зброєю F-16, які отримає Україна
|WSJ: На Заході обговорюють розширення підготовки українських пілотів F-16
|В Ізраїлі закликали НАТО виключити Туреччину через погрози Ердогана
Бізнес
|Microsoft планує заблокувати доступ до ядра Windows після інциденту із CrowdStrike
|Microsoft почала тестувати новий спосіб доступу до Android-смартфону безпосередньо з Провідника Windows 11
|Cadillac презентував оновлений Escalade
|«Візуальне забруднення». У Швейцарії з'явився тренд на заборону рекламних щитів
|OpenAI тестує прототип ШІ-пошуковика SearchGPT, технологію інтегрують у ChatGPT
|Google посилює безпеку завантаження файлів у Chrome
|Хакери імітують сайт UKR.NET для викрадення поштових акаунтів - CERT-UA