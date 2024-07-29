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ЗМІ: Ізраїль готує відповідь «Хезболлі», але без ескалації
15:59 29.07.2024 |
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у понеділок, 29 липня, відвідав місце ракетного удару на Голанських висотах, що забрав життя 12 підлітків, які грали на футбольному полі, повідомляє журналіст AFP.
Відповідальність за удар Ізраїль поклав на ліванський радикальний шиїтський рух "Хезболла". Його представники відкинули це звинувачення, втім, визнавши за собою чотири удари, зокрема - по військовому штабу на схилі гори Хермон за три кілометри від футбольного поля.
Ізраїль хоче уразити "Хезболлу", але запобігти ескалації
Напередодні пізно увечері військовий кабінет Ізраїлю дав дозвіл Нетаньяху та міністру оборони країни Йоаву Галанту повноваження ухвалювати рішення щодо "масштабу та часу" відповіді на удар.
Як повідомляє агенція Reuters з посиланням на кілька джерел, намір Ізраїлю - завдати шкоди "Хезболлі", але запобігти ескалації регіонального конфлікту.
За словами джерел агенції серед дипломатичних та силових кіл Ізраїлю, країна готується до можливого кількаденного бойового протистояння. Втім, вони не надали жодних подробиць щодо того, які дії планує Ізраїль.
"За оцінками, відповідь не призведе до повномасштабної війни, - сказав неназваний дипломат. - На даний момент це не в наших інтересах".
Як пише найбільша ізраїльська газета Yedioth Ahronoth з посиланням на джерела, відповідь Ізраїлю буде "обмеженою, але значною". Серед імовірних варіантів називаються атаки на інфраструктуру, зокрема мости, електростанції і порти, а також удари по складах зброї "Хезболли" або по високопоставлених командирах угруповання.
Бойові дії на півночі Ізраїлю
Від початку ізраїльської військової операції в Секторі Гази проти терористичного угруповання ХАМАС, що ведеться у відповідь на масштабний напад терористів 7 жовтня 2023 року, знову загострився і конфлікт Ізраїлю з бойовиками руху "Хезболла". На півночі Ізраїлю, у прикордонній зоні з Ліваном, практично щодня відбуваються бої.
Голанські висоти вже кілька десятиліть залишаються спірною територією на Близькому Сході. Ізраїль під час Шестиденної війни проти коаліції арабських держав 1967 року захопив значну частину висот, а 1981-го анексував ці території. США 2019 року стали єдиною країною, яка визнала суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.
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