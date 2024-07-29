Ердоган пригрозив, що Туреччина може увійти в Ізраїль

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив у неділю, що Туреччина може втрутитися в ситуацію в Ізраїлі, як вона це робила в минулому в Лівії та у Нагірному Карабасі.

Заяву Ердогана наводить агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Ердоган, запеклий критик наступу Ізраїлю в секторі Гази, торкнувся цієї теми, вихваляючи оборонну промисловість Туреччини.

"Ми повинні бути дуже сильними, щоб Ізраїль не міг робити ці безглузді речі з Палестиною. Так само, як ми увійшли в Карабах, так само, як ми увійшли в Лівію, ми можемо зробити те ж саме з ними", - сказав Ердоган на зборах своєї Партії справедливості і розвитку у його рідному місті Різе.

"Немає жодної причини, чому ми не можемо цього зробити... Ми повинні бути сильними, щоб зробити ці кроки", - додав Ердоган.

Схоже, що президент Ердоган мав на увазі минулі дії Туреччини. У 2020 році Туреччина відправила військовослужбовців до Лівії на підтримку визнаного ООН уряду національної єдності Лівії.

Водночас Туреччина заперечує свою безпосередню роль у військових операціях Азербайджану в Нагірному Карабасі, але минулого року заявила, що використовує "всі засоби", включаючи військову підготовку і модернізацію, аби підтримати свого близького союзника.