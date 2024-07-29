Ізраїль дав «Хезболлі» «останній шанс» запобігти війні

Ізраїль зажадав відведення сил "Хезболли" із південного Лівану, погрожуючи в іншому разі повномасштабною війною. Про це в неділю, 28 липня, написав у соцмережі X офіційний представник ізраїльського МЗС Орен Марморштейн.

Початок його повідомлення присвячено обстрілу села Мадждаль Шамс у північній частині окупованих Ізраїлем Голанських висот, який було скоєно 27 липня. За останніми даними, унаслідок цієї атаки загинуло 12 осіб, більшість із яких - діти та підлітки, які грали на футбольному полі. Ізраїль звинуватив у цьому обстрілі ліванський радикальний шиїтський рух "Хезболла". Його представники відкинули це звинувачення, взявши на себе, втім, відповідальність за чотири удари, зокрема - по військовому штабу на схилі гори Хермон за три кілометри від футбольного поля.

Марморштейн заявив, що за спиною "Хезболли" - як і радикального палестинського руху ХАМАС, і єменських хуситів - стоїть Іран, і зажадав від світової спільноти притягнути його до відповідальності. Зокрема, він закликав оголосити іранський "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР) терористичною організацією, запровадити проти Ірану "руйнівні санкції", а також оголосити "Хезболлу" терористичною організацією та "покласти на неї повну відповідальність за жахливу бійню дітей, яку вона вчинила".

"Ізраїль скористається своїм правом і обов'язком діяти в порядку самооборони та відреагує на бійню, - підкреслив офіційний представник МЗС Ізраїлю. - Єдиний спосіб, у який світ може запобігти повномасштабній війні, що матиме руйнівні наслідки і для Лівану, - це змусити "Хезболлу" виконати резолюцію 1701 Ради Безпеки (ООН. - Ред.). Зараз найостанніша хвилина, щоб зробити це дипломатичним шляхом".

Резолюція 1701, ухвалена Радою Безпеки ООН 11 серпня 2006 року, була спрямована на деескалацію бойових дій між "Хезболлою" та Ізраїлем, які на той момент укотре загострилися. У документі, зокрема, міститься вимога очистити територію між річкою Літані на півдні Лівану і "блакитною лінією", що розділяє цю країну та Ізраїль, від "будь-якого озброєного персоналу, сил і засобів і озброєнь", окрім тих, що належать силам уряду Лівану і силам ООН у цьому районі.

Євросоюз і США засудили обстріл Голанських висот

Верховний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель рішуче засудив "криваву бійню" в Мадждаль Шамс. "Нам необхідне незалежне міжнародне розслідування цього неприйнятного інциденту. Ми закликаємо всі сторони проявляти максимальну стриманість і уникати подальшої ескалації", - йдеться в повідомленні Борреля. Кадри з футбольного поля, яке зазнало обстрілу, він назвав "шокуючими".

Зі свого боку Рада національної безпеки США також засудила напад на мирних жителів Голанських висот і висловила співчуття сім'ям загиблих. Білий дім не звинуватив прямо в обстрілі "Хезболлу", але підтвердив "непохитність" підтримки Ізраїлю.

Ізраїль завдав ударів по об'єктах "Хезболли" у Лівані

Ізраїльські ВПС завдали удару по низці об'єктів радикального шиїтського руху "Хезболла" у Лівані, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Серед об'єктів атаки - склади зі зброєю і терористична інфраструктура, написали представники ЦАХАЛ у неділю, 28 липня, в Telegram.

Бойові дії на півночі Ізраїлю

Від початку ізраїльської військової операції в Секторі Гази проти терористичного угруповання ХАМАС, що ведеться у відповідь на масштабний напад терористів 7 жовтня 2023 року, знову загострився і конфлікт Ізраїлю з бойовиками руху "Хезболла". На півночі Ізраїлю, у прикордонній зоні з Ліваном, практично щодня відбуваються бої.

Голанські висоти вже кілька десятиліть залишаються спірною територією на Близькому Сході. Ізраїль під час Шестиденної війни проти коаліції арабських держав 1967 року захопив значну частину висот, а 1981-го анексував ці території. США 2019 року стали єдиною країною, яка визнала суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.