Камала Гарріс відмовляється головувати на зверненні Нетаньяху до Конгресу, - CNN

Віце-президент США Камала Гарріс відмовилася головувати на зверненні прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до Конгресу цієї середи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і Politico.

Телеканал отримав цю інформацію від обізнаного джерела.

Тимчасовий президент Сенату Петті Мюррей також відмовилася головувати, сказав її речник.

Politico з посиланням на неназваного помічника Гарріс пише, що вона не відвідає звернення Нетаньяху до Конгресу, але проведе окрему двосторонню зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю цього тижня в Білому домі.

Гарріс планувала відвідати захід жіночого товариства Zeta Phi Beta в Індіанаполісі до того, як була призначена дата виступу ізраїльського прем'єра. Це дозволяє їй обійти питання про те, чи відвідувати звернення, що є політичним викликом для багатьох демократів, які виступають проти того, як Ізраїль веде війну в Газі.

Нагадаємо, у понеділок рем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вирушив до Вашингтона, щоб виступити перед Конгресом США і зустрітися з президентом Джо Байденом. Також, за інформацією AP, Нетаньяху мав зустрітися з Гарріс.

Байден і Нетаньяху обговорять мирний план щодо Сектора Газа. Головною темою діалогу стане звільнення заручників та угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.

Новий мирний план

Нещодавно ХАМАС дав своє початкове схвалення підтримуваній США пропозиції щодо поетапного припинення вогню в Секторі Газа. Угруповання відмовилося від своєї ключової вимоги, згідно з якою Ізраїль мав повністю припинити війну.

Зокрема через небажання Ізраїлю припиняти бойові дії до ліквідації усього керівництва ХАМАС перший мирний план був провалений.