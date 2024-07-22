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АНАЛІТИКА

Moody's підвищило кредитний рейтинг Туреччини одразу на дві сходинки

 

Moody's підвищило кредитний рейтинг Туреччини одразу на два щаблі - з B3 до B1, і зберегло прогноз кредитного рейтингу як «позитивний».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на міністра фінансів Туреччини Мехмета Шімшека у соцмережі Х.

"Moody's вперше підвищило наш кредитний рейтинг на дві сходинки! Moody's, яке підвищило кредитний рейтинг нашої країни через 11 років завдяки реалізованій нами програмі, зберегло позитивний прогноз", - повідомив міністр.

За його словами, на підвищення рейтингу вплинули збалансованість економіки, зменшення потреб у зовнішньому фінансуванні, збільшення міжнародних резервів і процес дезінфляції.

Як повідомляє Bloomberg, основною причиною підвищення кредитного рейтингу було покращення в управлінні та, зокрема, рішуче та «все більш усталене повернення» до ортодоксальної монетарної політики. «Оскільки інфляція та внутрішній попит починають знижуватися, наша впевненість у тому, що інфляційний тиск зменшиться в найближчі місяці та у 2025 році, зростає», - зазначено у звіті Moody's.
 

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