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Ізраїль, Велика Британія і США завдали авіаудару по єменському порту
08:07 22.07.2024 |
Ізраїльські військові у суботу, 20 липня, заявили про авіаудари "по військових цілях терористичного режиму хуситів". Удари завдані на наступний день після атаки безпілотника на Тель-Авів, внаслідок якої загинула людина і відповідальність за яку взяли на себе єменські повстанці.
"Ізраїльські винищувачі завдали удару по військових цілях терористичного режиму хуситів в районі порту Ходейда в Ємені у відповідь на сотні атак, здійснених проти держави Ізраїль за останні місяці", - йдеться в заяві ізраїльських військових.
Раніше хусити вже заявляли про напади на ізраїльські міста, включаючи Ашдод, Хайфу та Ейлат, але удар по Тель-Авіву 19 липня, схоже, став першим, який прорвав ізраїльську систему протиповітряної оборони.
Водночас видання Times of Israel повідомило, що 20 липня Ізраїль завдав удар в Ємені разом з Великобританією та США. Уражені склад палива і нафтопереробномий завод в єменському порту Ходейда.
Видання Al Arabiya, посилаючись на неназвані джерела, повідомляє, що удар по порту Ходейда в Ємені завдали 12 ізраїльських літаків, включно з винищувачами F-35, на місці авіаудару зайнялася велика пожежа.
Також повідомляється про удари Армії оборони Ізраїлю по пускових ракетних установках "Хезболли" в південному Лівані.
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