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Суд ООН визнав незаконними ізраїльські поселення на окупованих територіях
17:47 19.07.2024 |
Міжнародний суд ООН у консультативному висновку постановив, що поселенська політика Ізраїлю на окупованому ним Західному березі річки Йордан і в Східному Єрусалимі порушує міжнародне право.
Висновок у п'ятницю, 19 липня, зачитав голова Суду ООН Наваф Салам, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.
У висновку йдеться, що розміщення Ізраїлем поселенців на Західному березі річки Йордан і в Єрусалимі, а також збереження Ізраїлем їхньої присутності там "суперечить статті 49 IV Женевської конвенції".
Суд ООН також відзначив, що ізраїльська поселенська політика розширюється, і встановив, що використання Ізраїлем природних ресурсів на окупованих територіях не відповідає його зобов'язанням за міжнародним правом як держави-окупанта.
Ізраїль захопив Західний берег річки Йордан, Східний Єрусалим і сектор Гази в результаті війни 1967 року. Він вважає Західний берег спірною територією, майбутнє якої має бути вирішене шляхом переговорів, та анексував Східний Єрусалим в односторонньому порядку, що міжнародна спільнота не визнає.
Що стосується сектора Гази, то у 2005 році Ізраїль вийшов з цієї території, але після приходу там влади терористичного угруповання ХАМАС у 2007-му зберіг блокаду. Міжнародне співтовариство загалом вважає всі три райони окупованою Ізраїлем територією.
Слухання в Міжнародному суді ООН відбулося на тлі війни між Ізраїлем та ХАМАС, яку спричинив напад терористів на ізраїльські поселення на півдні.
В окремій справі Суд ООН розглядає позов Південної Африки про те, що ізраїльська кампанія в Газі є геноцидом, який Ізраїль категорично заперечує. До цієї скарги приєднались ще кілька країн, серед яких Ірландія.
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