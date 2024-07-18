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АНАЛІТИКА

Baykar проєктує новітній БПЛА-винищувач на базі Kızılelma з українським двигуном

Baykar проєктує новітній БПЛА-винищувач на базі K&#305;z&#305;lelma з українським двигуном

 

Турецька компанія Baykar проєктує новий прототип безпілотного бойового літального апарату Kızılelma, на який установлений двигун українського виробництва. Новий прототип БПЛА-винищувача Kızılelma має вдосконалену конструкцію.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на TRT Haber.

"На новому прототипі Kızılelma важлива деталь, що шасі більші та складені назад... На додаток до змін, внесених із точки зору аеродинаміки, помітні також зовнішні відмінності. Вертикальні стабілізатори, які були більш домінуючими в першому прототипі, в новий період спростилися. Ймовірно, це зроблено з метою зменшення площі поперечного перерізу для меншої помітності на радарі", - зазначається у статті.

Baykar проєктує новітній БПЛА-винищувач на базі K&#305;z&#305;lelma з українським двигуном

 

Також експерти помітили, що деякі підсистеми в задній частині літака були включені у фюзеляж.

"Ще одним елементом нового прототипу Kızılelma є те, що вентиляційні отвори у двигуні літака були збільшені з обох сторін. Ми знаємо, що ця платформа літає на двигуні з України. Не виключено, що ця зміна пов'язана з метою інтеграції двигуна, розробленого за допомогою власних та національних ресурсів", - зазначається у статті.

Новий прототип Kızılelma був представлений під час візиту делегації міністерства оборони Саудівської Аравії Халідом, яка відвідала компанії TAI (Turkish Aerospace Industries) і Baykar. На спільному фото делегації на фоні продукції Baykar експерти помітили удосконалення та зміни БПЛА-винищувача Kızılelma.

Як повідомляв Укрінформ, наразі дві великі турецькі компанії: Baykar Makina, відома у нас виробництвом "Байрактарів", та державна компанії TUSAŞ (TAI), закуповують українські двигуни реактивні та турбореактивні для використання на безпілотних апаратах. Також українські компанії беруть участь у розробці новітнього турецького винищувача п'ятого покоління KAAN.
 

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