Греція вживає заходів для стримування перевезень нафти з рф

Греція продовжує тривалу серію військово-морських навчань у Лаконійській затоці, які успішно змусили танкери, що раніше використовували цю територію для перевантаження нафти з корабля на корабель, перебазуватися в інше місце. Про це повідомляє NY Times.

Після запровадження G7 обмеження цін на російську нафту затока стала гарячою точкою для перекачувань російської сирої нафти, причому якщо окремі відповідають правилам, то інші - на межі законності. Передача STS є звичайною справою в галузі, але вона також - один з основних методів, що використовуються для приховування походження нафтового вантажу з метою ухилення від санкцій. Інтереси російського судноплавства вважають Лаконійську затоку підхожим місцем, оскільки вона захищена, розташована в міжнародних водах і географічно зручна для танкерів «тіньового флоту», що приходять із портів Чорного моря.

Коли Греція почала проводити оголошені військово-морські навчання в тому самому районі на початку травня, це фактично змусило цю діяльність переміститися в інші пункти призначення з ідеальним відсотком успіху. За даними Bloomberg, передачі STS стали більш зосередженими в районах біля Єгипту, Мальти й західної Африки, що відображає посилений контроль з боку прибережних держав.

Навчання в Греції продовжено до середини вересня, це найдовше оголошене збільшення тривалості.

За даними New York Times, деякі чиновники в Міністерстві фінансів країни тепер усвідомлюють, що аби змусити граничну ціну G7 працювати, необхідно буде змусити росію знову використовувати танкери G7 і послуги судноплавства - шляхом припинення існування російського «тіньового» флоту. Казначейство вже почало цей процес із близько 20 пов'язаних з росією танкерів, змусивши постраждалі судна простоювати на якорі, поки це не призвело до стрибка цін на нафту.

У списку пріоритетів Міністерства фінансів залишилося ще близько 100 суден, і департамент вважає, що якщо всі їх буде закрито під санкції, росія повернеться до використання танкерів G7, і тому їй доведеться продавати свою нафту G7 за ціною, не вищою від $60. Нафту все одно буде доставлено покупцям, світові рівні пропозиції залишаться незмінними, світові ціни на нафту залишаться незмінними, а росія зароблятиме трохи менше на продажі енергії, йдеться в цьому аргументі.

Але Білий дім не зацікавлений у посиленні санкцій проти танкерів через передбачуваний ризик того, що це може підвищити світові ціни на нафту, зокрема тому, що 2024 рік є роком виборів, а ціни на газ - ключові для настроїв виборців, сказали Times чиновники.

«Економічні радники в Білому домі стурбовані ризиком підвищення цін на нафту цього літа й зростанням цін на бензин у США, що може зашкодити кампанії з переобрання пана Байдена», - повідомляє Times.