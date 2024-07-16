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Камала Гарріс запросила на дебати потенційного віцепрезидента Трампа
08:44 16.07.2024 |
Віце-президент Камала Гарріс привітала сенатора Джеймса Венса з обранням на посаду заступника колишнього президента Дональда Трампа і викликала його на теледебати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
У телефонному зверненні Гарріс висловила "надію, що вони зможуть зустрітися на віце-президентських дебатах, запропонованих телеканалом CBS News".
Очікується, що Гарріс і Венс зійдуться на дебатах пізніше цього літа. Кампанія Байдена погодилася на проведення дебатів на CBS, що мають відбутися або 23 липня, або 13 серпня. Кампанія Трампа не відхилила запрошення, але натомість прийняла запрошення Fox News на дебати віце-спікерів.
"Ми знаємо, що Дональду Трампу потрібен помічник. Він не хоче партнера по керівництву. Він не хоче ще одного Майка Пенса, і я думаю, що це зрозуміло", - сказала Гарріс у коментарі виданню.
За словами чиновниці, важливим критерієм буде те, чи будуть вони абсолютно лояльними до Трампа, "незважаючи на країну, присягу або, відверто кажучи, американський народ?"
"Я планую бути в студії CBS ... в липні або серпні. І подивимося, чи з'явиться інша сторона. Я готовий виступити з доказом - кого б він не вибрав, хто б це не був", - зазначила Гарріс.
Президентські вибори у США
Президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року. Головними кандидатами перегонів є чинний президент, демократ Джо Байден, а також республіканець Дональд Трамп.
У понеділок, 15 липня, Трамп набрав необхідну кількість голосів республіканців для висунення кандидатом на від партії на виборах. У соцмережі Truth Social він повідомив, що у разі свого обрання, призначить віце-президентом США сенатора Джей Ді Венса зі штату Огайо.
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