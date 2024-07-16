Трамп визначився з кандидатом у віцепрезиденти

Дональд Трамп, який стане кандидатом у президенти від Республіканські партії, обрав своїм імовірним віцепрезидентом сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.

Про це Трамп написав у соцмережі Trump Social, повідомляє "ЄвроПравда".

У пості Трамп заявив, що вирішив обрати Ді Венса як свого кандидата у віцепрезиденти після "тривалих міркувань". Серед його заслуг він назвав службу в морській піхоті США, роботу у фінансовій сфері та ІТ, юридичну освіту. "Як віцепрезидент, Ді Венс буде й далі боротись за Конституцію, підтримувати наших військових і робитиме все, щоб ПОВКРНУТИ АМЕРИЦІ ВЕЛИЧ", - написав Трамп.

ЗМІ повідомляли, що іншими потенційними кандидатами республіканця на посаду віцепрезидента були сенатор від Флориди Марко Рубіо та губернатор Північної Дакоти Даг Бергем.

З-поміж них Ді Венс займає найбільш протрампівську позицію і є найбільшим критиком допомоги Україні. Серед іншого, він пропонував, аби Київ проголосив нейтральний статус, пішов на переговори з Росією і був готовий іти на територіальні поступки. Натомість соратник Трампа закликав США зосередитись на суперництві з Китаєм.

Зазначимо, що кандидатура віцепрезидента не обовʼязково визначатиме політику майбутнього лідера Білого дому стосовно України. Приміром, в адміністрації Джо Байдена Камала Гарріс не опікується українським напрямком. Але вибір Трампа підкреслює панування скептичних до підтримки України настроїв у його оточенні.

Присутність експрезидента США на з'їзді Республіканської партії була під питанням після того, як у суботу на нього скоїли замах.

Нагадаємо, Трамп ще в січні заявляв, що в нього вже є кандидат на посаду віцепрезидента. За його словами, люди не будуть "настільки здивовані" його вибором партнера у передвиборчих перегонах.