Ердоган анонсував завершення операції на півночі Іраку й Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що антитерористична операція Анкари проти курдських бойовиків Робітничої партії Курдистану на півночі Іраку та Сирії близька до завершення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Milliyet.

Анкара розпочала операцію "Кіготь" у квітні 2022 року, заявивши про необхідність убезпечити свій кордон з північним Іраком. Вона звинувачувала курдських сепаратистів у тому, що звідти вони здійснюють напади на турецьку територію.

"Ми дуже скоро завершимо зону операції на півночі Іраку", - сказав Ердоган, додавши, що курдські сили тепер "не здатні діяти в межах наших кордонів".

Він заявив, що РПК опинилася в "повній пастці" як в Іраку, так і в Сирії, та сказав молодим випускникам військової академії, що турецькі війська "їх оточили".

"Ми добудуємо відсутні пункти поясу безпеки вздовж нашого південного кордону з Сирією", - зазначив президент.

Минулого тижня Ірак засудив нове вторгнення турецької армії на свою територію в автономному регіоні Курдистан, закликавши Анкару вирішити питання безпеки дипломатичним шляхом.

Водночас в останні місяці спостерігаються ознаки все більшого зближення між країнами. У березні Багдад вніс РПК до списку "заборонених організацій", хоча Анкара все ще вимагає від Іраку більших зусиль у боротьбі з нею.

У травні Туреччина погрожувала розпочати військову операцію проти очолюваних курдами угруповань на півночі Сирії, які Анкара звинувачує у зв'язках із забороненими курдськими бойовиками, якщо вони продовжать реалізацію планів проведення місцевих виборів.

Перед тим Туреччина заявила, що завдала авіаударів по північному Іраку, під час яких ліквідувала 12 членів забороненої Робітничої партії Курдистану (РПК), які там переховувалися.

Раніше Туреччина завдала авіаударів по курдських бойовиках у сусідніх Сирії та Іраку у відповідь на чергову атаку на турецькі військові бази в Іраку, внаслідок якої загинули дев'ять її військових, а ще четверо отримали поранення.