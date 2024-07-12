Польща, Франція, Німеччина та Італія домовилися про спільне розроблення крилатої ракети з дальністю понад 500 км

Польща, Франція, Німеччина та Італія досягли домовленості про спільне розроблення крилатої ракети з дальністю понад 500 км, щоб заповнити прогалину в європейському арсеналі НАТО, повідомило агентство PAP із посиланням на інформацію Міністерства національної оборони Польщі.

"На полях саміту НАТО у Вашингтоні Польща, Франція, Німеччина та Італія підписали лист про наміри щодо спільного розроблення крилатої ракети з дальністю понад 500 км", - йдеться в повідомленні.

"Мета - налагодити співпрацю в розвитку наших ключових можливостей у сфері глибоких ударів, а в перспективі - спільні проєкти щодо конкретних рішень, які дадуть змогу заповнити прогалини, знизити витрати і скоротити терміни впровадження", - прокоментувало Міноборони Польщі, заяву якого цитує агентство.

Агентство зазначає, що створення таких ракет наземного базування з дальністю понад 500 км, здатних вражати цілі в глибокому тилу противника, "могло б заповнити прогалину, яка наразі існує в цій галузі в європейських арсеналах".