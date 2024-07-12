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Польща, Франція, Німеччина та Італія домовилися про спільне розроблення крилатої ракети з дальністю понад 500 км
09:56 12.07.2024 |
Польща, Франція, Німеччина та Італія досягли домовленості про спільне розроблення крилатої ракети з дальністю понад 500 км, щоб заповнити прогалину в європейському арсеналі НАТО, повідомило агентство PAP із посиланням на інформацію Міністерства національної оборони Польщі.
"На полях саміту НАТО у Вашингтоні Польща, Франція, Німеччина та Італія підписали лист про наміри щодо спільного розроблення крилатої ракети з дальністю понад 500 км", - йдеться в повідомленні.
"Мета - налагодити співпрацю в розвитку наших ключових можливостей у сфері глибоких ударів, а в перспективі - спільні проєкти щодо конкретних рішень, які дадуть змогу заповнити прогалини, знизити витрати і скоротити терміни впровадження", - прокоментувало Міноборони Польщі, заяву якого цитує агентство.
Агентство зазначає, що створення таких ракет наземного базування з дальністю понад 500 км, здатних вражати цілі в глибокому тилу противника, "могло б заповнити прогалину, яка наразі існує в цій галузі в європейських арсеналах".
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