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АНАЛІТИКА

Ізраїль продовжить операцію в Газі до перемоги, навіть якщо на це знадобиться більше часу

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в четвер заявив, що ізраїльська армія рішуче налаштована домогтися "повної перемоги" в Секторі Гази.

"Ми рішуче налаштовані на повну перемогу", - сказав він, під час виступу на випускному військового училища.

"Є ті, хто запитує, скільки кампанія триватиме. У відповідь я скажу два слова: до перемоги. До перемоги, навіть якщо на це буде потрібно більше часу", - зазначив ізраїльський прем'єр.

Його коментарі прозвучали на тлі того, як у Досі цього тижня відбулися переговори за участю делегацій з Ізраїлю, США, Катару та Єгипту. Сторони обговорювали можливість угоди з угрупованням ХАМАС, спрямованої на звільнення заручників.

В офісі прем'єра Ізраїлю в четвер повідомили, що переговірники їхньої країни тепер вирушать до Каїра, де продовжать працювати над досягненням відповідної угоди.

При цьому, в ХАМАС заявили, що не отримали жодної нової інформації з приводу переговорів про режим припинення вогню. На думку угруповання, Ізраїль спеціально "застопорює" вирішення цього питання.

У ХАМАС у четвер також оновили дані про загиблих від початку ізраїльської операції в Секторі Гази 7 жовтня 2023 року. Так, за її даними, загинуло 38,3 тис. палестинців.

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у четвер повідомили, що продовжують операції, зокрема, в районі Рафаха на півдні Сектору Гази, а також у центральній частині анклаву. Ізраїльські військові повідомили про знищення двох високопоставлених членів ХАМАС, а також про виявлення великих складів зброї, зокрема з дронами і гранатами.

Увечері в четвер ізраїльська армія завдала авіаударів по позиціях шиїтського ліванського руху "Хезболла" на півдні Лівану. У своїй заяві військові зазначили, що їхні удари були націлені на військову інфраструктуру. Повідомляється, що в низці ізраїльських районів поблизу кордону з Ліваном лунали сирени тривоги.

Тим часом міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґаллант закликав створити спеціальну державну комісію, яка займатиметься розслідуванням нападу ХАМАС 7 жовтня. За його словами, експерти мають перевірити й оцінити дії всього кабміну, а також розвідки.

"Потрібно перевірити всіх нас: тих, хто ухвалював рішення, і фахівців, уряд, армію, служби безпеки", - наголосив він.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснила напад на Ізраїль. Жертвами атаки стало понад 1,2 тис. осіб, ще 240 осіб було взято в заручники. У відповідь ЦАХАЛ розпочав військову операцію проти ХАМАС у Секторі Гази.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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