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АНАЛІТИКА

Туреччина почала експорт безпілотників, здатних уражати цілі мінометними боєприпасами

 

Турецька компанія оборонної промисловості STM почала експорт бойових безпілотників, що здатні вражати цілі мінометними боєприпасами.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву компанії-виробника цього БПЛА STM.

"Здійснено перший експорт БПЛА BOYGA, розроблений турецькою оборонно-промисловою компанією STM з використанням національних ресурсів... Першим міжнародним користувачем BOYGA після Туреччини стала країна з африканського континенту. Контракт на перший експорт BOYGA підписаний, і поставки будуть завершені в 2024 році", - повідомили в компанії.

У компанії наголосили на тому, що такий вид безпілотників довів свою ефективність на полі бою в умовах російсько-української війни.

"Українсько-російська війна вкотре показала, наскільки критичними для зміни ситуації на полі бою є дрони та БПЛА, що можуть скидати боєприпаси. BOYGA забезпечує користувачам серйозну перевагу в цьому завдяки своєму національному та унікальному програмному забезпеченню, спеціально розробленим боєприпасам та алгоритму прогнозування", - наголосив генеральний директор STM Озгюр Гюлерюз.

За його словами, бойовий безпілотник BOYGA може вражати цілі з повною точністю з великих висот, що ускладнює його виявлення противником.

BOYGA належить до сімейства тактичних міні-БПЛА STM та здатен переносити 81-мм мінометні боєприпаси до цілі з повною точністю завдяки вдосконаленому алгоритму балістичної оцінки. Максимальна висота польоту 3 тисячі метрів, радіус дії - 10 кілометрів.

Як повідомляв Укрінформу, на початку місяця бойовий безпілотник Bayraktar TB3, спроєктований для зльоту з різних поверхонь, зокрема морських платформ із короткою злітно-посадковою смугою, здійснив успішний зліт зі злітної поверхні під нахилом.
 

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