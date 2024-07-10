Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Туреччина має намір побудувати 300 винищувачів 5-го покоління KAAN, а Україна хоче деякі з них придбати

Туреччина має намір побудувати 300 винищувачів 5-го покоління KAAN, а Україна хоче деякі з них придбати

 

Генеральний директор турецької компанії Turkish Aerospace Industries (TAI) Мехмет Деміроглу заявив, що вони планують виробити близько 300 винищувачів KAAN 5-го покоління.

За його словами, Туреччина планує виготовити понад 100 літаків KAAN для власних Повітряних сил, а також розраховує на значний обсяг експортних замовлень, які можуть сягнути до 250-300 одиниць.

У цьому контексті не можна не відзначити стратегічного партнерства між Туреччиною і її союзниками, серед яких Азербайджан та Пакистан. Вони вже розглядають можливість співпраці, а це означає, що країни можуть отримати повноцінні винищувачі 5-го покоління.

«Окрім того, ми прагнемо постачати принаймні таку ж кількість, якщо не більше, нашим дружнім і союзним країнам, орієнтовно близько 150 одиниць», - пояснив гендиректор TAI.

Таким чином, компанія очікує отримати замовлення на близько 250-300 винищувачів, підсумовує Деміроглу. Утім, звісна річ, що йдеться про попередні плани.

У травні 2024 року перспективний турецький винищувач KAAN здійснив другий політ, тоді ж вже колишній гендиректор TAI Темел Котіл заявив, що їхній літак «буде кращий за американський винищувач п'ятого покоління F-35».

Також варто зазначити, що поміж потенційних клієнтів є Україна, яка раніше заявляла про зацікавленість у літаках KAAN. У лютому цьогоріч посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Україна «не тільки купить, але й буде використовувати» турецькі винищувачі KAAN. За його словами, «українські команди також працюють і змагаються за проєкт KAAN», аби мати контракт на виготовлення двигунів.

Для тих, хто не в курсі

Туреччина має намір побудувати 300 винищувачів 5-го покоління KAAN, а Україна хоче деякі з них придбати

 

KAAN - турецький винищувач 5-го покоління, розроблений компанією Turkish Aerospace Industries. Перший політ відбувся у 2023 році. Винищувач має малопомітний дизайн, що забезпечує низьку радіолокаційну помітність. Оснащений сучасними авіонікою, радарами з активною фазованою антенною решіткою (AESA) та вдосконаленою системою озброєння. KAAN здатний виконувати багатофункціональні завдання, включаючи повітряні бої, завдавання ударів по наземних цілях і ведення розвідки. Основні характеристики: висока маневровість, збільшена дальність польоту та можливість роботи в умовах електронної боротьби.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7662
  0,0662
 0,16
EUR
 1
 44,0846
  0,0065
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4359  0,08 0,20 41,0237  0,03 0,07
EUR 43,7667  0,07 0,15 44,5441  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6650  0,09 0,23 40,6850  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес