Туреччина має намір побудувати 300 винищувачів 5-го покоління KAAN, а Україна хоче деякі з них придбати

Генеральний директор турецької компанії Turkish Aerospace Industries (TAI) Мехмет Деміроглу заявив, що вони планують виробити близько 300 винищувачів KAAN 5-го покоління.

За його словами, Туреччина планує виготовити понад 100 літаків KAAN для власних Повітряних сил, а також розраховує на значний обсяг експортних замовлень, які можуть сягнути до 250-300 одиниць.

У цьому контексті не можна не відзначити стратегічного партнерства між Туреччиною і її союзниками, серед яких Азербайджан та Пакистан. Вони вже розглядають можливість співпраці, а це означає, що країни можуть отримати повноцінні винищувачі 5-го покоління.

«Окрім того, ми прагнемо постачати принаймні таку ж кількість, якщо не більше, нашим дружнім і союзним країнам, орієнтовно близько 150 одиниць», - пояснив гендиректор TAI.

Таким чином, компанія очікує отримати замовлення на близько 250-300 винищувачів, підсумовує Деміроглу. Утім, звісна річ, що йдеться про попередні плани.

У травні 2024 року перспективний турецький винищувач KAAN здійснив другий політ, тоді ж вже колишній гендиректор TAI Темел Котіл заявив, що їхній літак «буде кращий за американський винищувач п'ятого покоління F-35».

Також варто зазначити, що поміж потенційних клієнтів є Україна, яка раніше заявляла про зацікавленість у літаках KAAN. У лютому цьогоріч посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Україна «не тільки купить, але й буде використовувати» турецькі винищувачі KAAN. За його словами, «українські команди також працюють і змагаються за проєкт KAAN», аби мати контракт на виготовлення двигунів.

Для тих, хто не в курсі

KAAN - турецький винищувач 5-го покоління, розроблений компанією Turkish Aerospace Industries. Перший політ відбувся у 2023 році. Винищувач має малопомітний дизайн, що забезпечує низьку радіолокаційну помітність. Оснащений сучасними авіонікою, радарами з активною фазованою антенною решіткою (AESA) та вдосконаленою системою озброєння. KAAN здатний виконувати багатофункціональні завдання, включаючи повітряні бої, завдавання ударів по наземних цілях і ведення розвідки. Основні характеристики: висока маневровість, збільшена дальність польоту та можливість роботи в умовах електронної боротьби.