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Туреччина запустила на орбіту перший національний супутник зв’язку Turksat 6A
11:50 09.07.2024 |
Туреччина запустила на орбіту перший супутник зв'язку власного виробництва - Turksat 6A. За твердженнями Анкари, це розширить супутникове покриття країни і задовольнить її потреби в телевізійному мовленні, пише Reuters.
Президент Туреччини Тайїп Ердоган заявив, що запуск ознаменував відкриття "нового етапу" для Туреччини у виробництві супутників.
Запуск супутника відбувся з космодрому на мисі Канаверал у Флориді вранці 9 липня 2024 року. Turksat 6A був виведений на орбіту ракетою Falcon 9 компанії SpaceX. Компанія Ілона Маска на платформі X показала відео, як все відбувалося.
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Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу зауважив, що перший сигнал від супутника був отриманий через 67 хвилин після його запуску. За його словами, Turksat 6A розширить супутникове покриття Туреччини до 5 мільярдів людей.
"Ми виведемо наш власний зв'язок, наше телевізійне мовлення на безпечніший і якісніший рівень", - підкреслив він та додав.
Міністр також сказав, що Turksat 6A є результатом 10-річних зусиль з виробництва супутника всередині країни.
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