Ердоган має намір відновити відносини Туреччини та Сирії

Ердоган та Асад у 2010 році, до розриву відносин між їхніми країнами

Туреччина готова направити запрошення президенту Сирії Башару Асаду для проведення переговорів щодо відновлення відносин між двома країнами. Про це в неділю, 7 липня, заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

"Ми передамо наше запрошення, цим запрошенням ми хочемо відновити відносини між Туреччиною і Сирією на тому ж рівні, на якому вони були в минулому, - наводить агентство Reuters слова Ердогана в інтерв'ю турецьким ЗМІ. - Наше запрошення може бути передано в будь-який час".

Виступаючи перед журналістами після прильоту з Берліна, Ердоган також заявив, що Анкара відповість взаємністю на будь-який позитивний крок Дамаска, а в налагодженні контакту можуть допомогти президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шиа Ас-Судані.

У червні Ердоган уже допускав можливість зустрічі з Асадом для відновлення відносин. Тим часом сирійська влада неодноразово заявляла, що їхня нормалізація може відбутися тільки після того, як Туреччина погодиться вивести тисячі своїх військовослужбовців із контрольованого повстанцями регіону на північному заході Сирії.

Туреччина розірвала відносини з Сирією 2011 року після початку війни в цій країні. Анкара підтримувала повстанців, які прагнули повалити Асада. Турецькі військові провели кілька транскордонних операцій проти бойовиків, які, за твердженням влади Туреччини, загрожували її національній безпеці, на півночі Сирії були розміщені турецькі війська.