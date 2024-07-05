Німецький концерн Rheinmetall та італійська компанія Leonardo планують спільне танкове виробництво

Німецький виробник зброї Rheinmetall та італійський оборонний холдинг Leonardo заявили в середу, 3 липня, що планують створити спільне підприємство для виробництва танків для італійської армії.

У заяві компаній зазначено, що вони підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розробки «нового основного бойового танка» для збройних сил Італії та про постачання бойової машини піхоти Lynx.

Бойові машини та їх системи підтримки будуть «розроблені та виготовлені Leonardo відповідно до вимог італійського клієнта», заявили компанії. Нещодавно розроблені Rheinmetall танки Panther і новітні моделі Lynx забезпечили «базову технологію, на основі якої можна будувати обидві програми». За їхніми словами, новий суб'єкт, право власності на який рівно розподілятиметься між Rheinmetall і Leonardo, буде базуватися в Італії. Кінцеві виробничі лінії та 60 відсотків будуть також в Італії.

Співпраця між двома оборонними фірмами стала «фундаментальним внеском у створення європейського оборонного простору», - сказав у заяві генеральний директор Leonardo Роберто Чинголані. За словами двох компаній, нові танки стануть основою для майбутньої спільної європейської моделі танка, яка розробляється за підтримки урядів Франції та Німеччини.