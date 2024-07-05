Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німецький концерн Rheinmetall та італійська компанія Leonardo планують спільне танкове виробництво

 

Німецький виробник зброї Rheinmetall та італійський оборонний холдинг Leonardo заявили в середу, 3 липня, що планують створити спільне підприємство для виробництва танків для італійської армії.

У заяві компаній зазначено, що вони підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розробки «нового основного бойового танка» для збройних сил Італії та про постачання бойової машини піхоти Lynx.

Бойові машини та їх системи підтримки будуть «розроблені та виготовлені Leonardo відповідно до вимог італійського клієнта», заявили компанії. Нещодавно розроблені Rheinmetall танки Panther і новітні моделі Lynx забезпечили «базову технологію, на основі якої можна будувати обидві програми». За їхніми словами, новий суб'єкт, право власності на який рівно розподілятиметься між Rheinmetall і Leonardo, буде базуватися в Італії. Кінцеві виробничі лінії та 60 відсотків будуть також в Італії.

Співпраця між двома оборонними фірмами стала «фундаментальним внеском у створення європейського оборонного простору», - сказав у заяві генеральний директор Leonardo Роберто Чинголані. За словами двох компаній, нові танки стануть основою для майбутньої спільної європейської моделі танка, яка розробляється за підтримки урядів Франції та Німеччини.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5458
  0,2141
 0,53
EUR
 1
 43,7814
  0,0681
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3357  0,08 0,21 40,9281  0,09 0,23
EUR 43,5881  0,01 0,03 44,3424  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5700  0,23 0,56 40,5950  0,23 0,55
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес