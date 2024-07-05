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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Хезболла» завдала масованого ракетного і безпілотного удару по північному Ізраїлю

 

У четвер, 4 липня, терористичне угруповання "Хезболла" завдало масованого ракетного і безпілотного удару по північному Ізраїлю у відповідь на вбивство високопоставленого командира днем раніше, повідомляє Times of Israel.

Підкреслюється, що Хезболла здійснила масовану атаку, одну з найбільших за дев'ять місяців. Під час атаки "Хезболли" було випущено близько 200 ракет і запущено 20 безпілотників, начинених вибухівкою.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що частину ракет було збито системою "Залізний купол", а більшість безпілотників перехопили винищувачі та наземні системи ППО.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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