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«Хезболла» завдала масованого ракетного і безпілотного удару по північному Ізраїлю
08:48 05.07.2024 |
У четвер, 4 липня, терористичне угруповання "Хезболла" завдало масованого ракетного і безпілотного удару по північному Ізраїлю у відповідь на вбивство високопоставленого командира днем раніше, повідомляє Times of Israel.
Підкреслюється, що Хезболла здійснила масовану атаку, одну з найбільших за дев'ять місяців. Під час атаки "Хезболли" було випущено близько 200 ракет і запущено 20 безпілотників, начинених вибухівкою.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що частину ракет було збито системою "Залізний купол", а більшість безпілотників перехопили винищувачі та наземні системи ППО.
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