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АНАЛІТИКА

Міноборони Чехії розсекретило військову допомогу Україні

 

Чехія вже надала Україні оборонну допомогу з моменту широкомасштабної військової агресії з боку РФ на загальну суму 6,75 мільярда чеських крон (близько 288,42 мільйона доларів США).

Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чорнохова, передає РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.

Вона зазначила, що усе озброєння та спорядження, що передавалося зі складів чеської армії для України в рамках оборонної підтримки, завжди затверджувалися урядом не публічно, у таємному режимі. Це практикувалося з міркувань безпеки.

Однак наразі Кабінет міністрів розсекретив список за поданням глави Міноборони.

Що саме було передано

Так, вказується, що загалом надана Прагою Україні допомога включає:

* 62 танки,
* 131 бойові машини піхоти (БМП),
* 26 бронетранспортера (БТР),
* 16 укомплектованих спеціальних засобів протиповітряної оборони (ППО),
* 47 автомобілів,
* 13 гаубиць,
* 12 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ),
* 4,2 мільйона боєприпасів.

Варто зазначити, що тут не уточнюється щодо чеської ініціативи стосовно передачі Україні артилерійських снарядів.

Снаряди від Чехії для України

Нагадаємо, Прага кілька місяців тому оголосила про намір організувати закупівлю артилерійських снарядів для України в інших країнах. Ща планом, йшлося про намір придбати 800 тисяч боєприпасів у рамках цієї програми. Партнерам було запропоновано Чехією приєднатися до ініціативи. І чимало держав Заходу надали кошти для цього.

Як заявляв 25 червня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, в Україну вже прибула перша партія боєприпасів у рамках даної ініціативи.

А 27 червня президент України Володимир Зеленський зазначив, що снаряди, які країна почала одержувати у рамках ініціативи Чехії, вже посилюють захисників на полі бою.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Чехія
 

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