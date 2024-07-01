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АНАЛІТИКА

Нетаньягу заявив, що Ізраїль близький до викорінення військового потенціалу ХАМАС

 

Ізраїль наближається до завершення ліквідації військового потенціалу палестинського руху ХАМАС у Секторі Гази, заявив у понеділок ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньягу.

"Ми наближаємося до кінця фази знищення ХАМАС, удари по потенціалу, що залишився, триватимуть", - наводять західні ЗМІ витяги із заяви Нетаньягу.

Минулого тижня The Jerusalem Post із посиланням на начальника Генштабу ізраїльської армії Герці Галеві повідомило, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) практично "покінчила" з бійцями ХАМАС у Рафаху.

"Ми наближаємося до моменту, коли зможемо сказати, що повністю знищили бригаду ХАМАС, що базується в Рафаху", - сказав Галеві.

Тим часом Нетаньягу заявляв, що його країна, як і раніше, "прихильна до ізраїльської пропозиції про припинення вогню, яку привітав президент США Байден". Водночас він неодноразово наголошував, що Ізраїль "не закінчить війну, поки не поверне всіх заручників" і "не знищить ХАМАС".

Раніше стало відомо, що ХАМАС вніс низку поправок до проєкту мирної ініціативи. За даними The Wall Street Journal, зокрема, у русі хочуть, щоб угода передбачала виведення ізраїльських військових із сектору вздовж кордону з Єгиптом до кінця першого тижня реалізації угоди. Своєю чергою, ХАМАС чекатиме повного виведення ізраїльських військ з анклаву та оголошення постійного припинення вогню перш, ніж почне відпускати заручників. Крім того, у русі хочуть, щоб Ізраїль не міг забороняти звільнення будь-кого конкретного з палестинських ув'язнених із ізраїльських в'язниць у межах угоди.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на Ізраїль. У відповідь військові Ізраїлю почали військову операцію проти ХАМАС у Секторі Гази. 7 травня поточного року армія Ізраїлю почала операцію в Рафаху на кордоні з Єгиптом. Це місто вважається останнім оплотом ХАМАС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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