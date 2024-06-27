Ізраїль збільшить видобуток газу через розширення родовища Leviathan

Партнери ізраїльського газового родовища Leviathan заявили 26 червня, що планують інвестувати до $500 млн у розширення його потужностей після того, як уряд схвалив експорт більшої кількості природного газу з морських родовищ для стимулювання економіки.

Міністр енергетики Елі Коен заявив, що рішення більш ніж подвоїти кількість газу, дозволеного для експорту, зміцнить дипломатичні зв'язки, покращить енергетичну безпеку Ізраїлю й принесе додаткові прибутки для економіки.

Його міністерство дало зелене світло на експорт додаткових 118 млрд кубометрів природного газу зі східносередземноморських запасів понад 105 млрд кубометрів, затверджених раніше. Компанії все одно повинні будуть отримати спеціальні експортні ліцензії на додаткові обсяги.

Ізраїльська компанія NewMed Energy, яка володіє 45,3% акцій родовища Leviathan, заявила, що її партнери тепер мають намір інвестувати від 400 до 500 млн доларів США в початкове інженерне проєктування й довгоочікувані елементи для розширення родовища.

Він додав, що додатковий експорт може зрости до 145 млрд кубометрів, якщо буде виконано певні умови.

Leviathan, найбільше з трьох морських газових родовищ Ізраїлю, яке в основному експортується до Єгипту і Йорданії, управляється Chevron, а також включає Ratio Energies як партнера.

«Попит на природний газ в Ізраїлі й на регіональних ринках зростає, тому ми готуємося розширити видобуток на проєкті Leviathan», - сказав виконавчий директор Ratio Ігаль Ландау.

У заяві Chevron йдеться, що «раді партнерству з Ізраїлем, і ми з нетерпінням чекаємо на підтримку стратегії країни з розвитку її енергетичних ресурсів на благо країни й регіону».

Зараз Leviathan виробляє 12 млрд кубометрів на рік, і поступово цей обсяг зросте приблизно до 21 млрд кубометрів на рік, повідомляє NewMed. Зазначається, що група продовжує вести перемовини щодо нових угод з продажу газу всередині країни й за кордоном.

2023 року Ізраїль експортував у Єгипет 8,6 млрд кубометрів газу, що на 39% більше, ніж попереднього року. Він також постачив Йорданії 2,9 млрд кубометрів 2023 року.