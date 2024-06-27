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АНАЛІТИКА

Мелоні засудила заборону ЄС на газові та дизельні автомобілі

 

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що заборона на продаж нових газових або дизельних автомобілів в Євросоюзі з 2035 року "не має сенсу".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

У своєму виступі в італійському парламенті вона наголосила, що зменшення викидів - "це шлях, яким ми хочемо йти, але зі здоровим глуздом".

"Зелена перспектива переслідується навіть ціною принесення в жертву цілих виробництв та промислових секторів, таких як автомобільний", - додала Мелоні, критикуючи заходи, що, за її словами, "приречуть (Європу) на нову стратегічну залежність, таку як китайські електромобілі".

Очільниця уряду Італії зазначила, що стверджувати протилежне - "це просто ідеологічне божевілля", яке вона пообіцяла намагатися виправити.

Прем'єрка пообіцяла "переглянути найбільш ідеологічні правила в межах Зеленого курсу й забезпечити технологічну нейтральність".

"Зменшення забруднення не повинно відбуватися за рахунок економічної та соціальної стійкості, а за рахунок захисту й просування європейського виробництва та збереження десятків тисяч робочих місць", - переконана Мелоні.

Вона запевнила, що ніхто ніколи не заперечував, що електричні транспортні засоби можуть бути частиною рішення щодо декарбонізації транспорту.

"Але ми хочемо захистити природу разом з людьми", - резюмувала прем'єрка, вказавши, що "в останні роки відбувалося протилежне, і людська діяльність занадто часто вважалася шкідливою для природи".

Заборона на продаж нових газових або дизельних автомобілів до 2035 року була схвалена минулого року, але була частиною негативної реакції на "зелену" політику, яка спостерігалася на цьогорічних виборах до Європарламенту.

Нещодавно країни Євросоюзу остаточно схвалили масштабний і довгоочікуваний план про відновлення довкілля, який передбачає відновлення всіх екосистем, які цього потребують, до 2050 року.

Протягом декількох місяців план стикався з опозицією з боку кількох країн-членів ЄС на тлі безперервних протестів фермерів, що призвело до того, що законопроєкт зайшов у глухий кут.

Європейська комісія запропонувала ухвалити регламент ще у червні 2022 року в межах стратегії ЄС щодо біорізноманіття з огляду на те, що понад 80% європейських екосистем перебувають у поганому стані.
Ключові теги: Італія, ЄС
 

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