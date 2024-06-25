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Блінкен і міністр оборони Ізраїлю обговорили перехід до наступної фази війни в Газі
09:46 25.06.2024 |
Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галланом.
Про це йдеться у заяві речника Держдепу Метью Міллера, повідомляє "Європейська правда".
Вони обговорили поточні зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню в Газі, що забезпечить звільнення всіх заручників і полегшить страждання палестинського народу.
Держсекретар наголосив на необхідності вжити додаткових заходів для захисту гуманітарних працівників у Газі та надання допомоги на всій території Гази.
Він поінформував міністра Галлана про поточні дипломатичні зусилля, спрямовані на зміцнення безпеки, управління і відновлення Гази в постконфліктний період, і підкреслив важливість цієї роботи для безпеки Ізраїлю.
Крім того, під час брифінгу Міллер заявив, що на зустрічі йшлося про важливість розробки Ізраїлем "надійних, реалістичних планів на наступний день після конфлікту", які мають включати шлях "до управління, до безпеки, до реконструкції".
"Очевидно, що ми працюємо над цими ж ідеями з партнерами в регіоні і ведемо переговори з Ізраїлем, але ми вважаємо важливим, щоб Ізраїль висунув свої власні ідеї", - розповів представник Держдепу.
За даними ЗМІ, представники адміністрації президента США Джо Байдена дедалі більше сумніваються в тому, що Ізраїль та терористичне угруповання ХАМАС досягнуть всеосяжної угоди про припинення вогню в Газі в межах нинішніх домовленостей.
У неділю прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця.
Водночас він додав, що як тільки інтенсивні бої в Газі закінчаться, Ізраїль зможе розгорнути більше сил уздовж північного кордону з Ліваном, де загострилися бої з "Хезболлою".
Натомість у США попередили, що наступ Ізраїлю на Ліван може призвести до відповіді Ірану, який стане на захист бойового угруповання "Хезболла".
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