Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Путін погрожує Південній Кореї за можливе рішення про надання зброї Україні

 

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що з боку Південної Кореї буде "дуже великою помилкою" надати летальну зброю Україні. Сеул пообіцяв розглянути таку можливість після того, як Північна Корея та Росія підписали угоду, що передбачає надання взаємної допомоги у разі "агресії" проти однієї з країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

"Що стосується поставок летальної зброї в зону бойових дій в Україні, то це було б дуже великою помилкою. Я сподіваюся, що цього не станеться. Якщо це станеться, то ми теж тоді будемо приймати відповідні рішення, чим нинішнє керівництво Південної навряд чи буде задоволене", - сказав Путін на прес-конференції у Ханої.

Нагадаємо, Південна Корея заявила, що розгляне можливість постачання зброї в Україну після того, як Північна Корея та Росія підписали пакт про взаємну оборону у разі війни.

Під час візиту в КНДР Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає "негайне" надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї з країн.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Корея, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5184
  0,0197
 0,05
EUR
 1
 43,4276
  0,1468
 0,34

Курс обміну валют на вчора, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3346  0,01 0,02 40,9375  0,03 0,07
EUR 43,4346  0,02 0,05 44,2129  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5400  0,01 0,01 40,5550  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес