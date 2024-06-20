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АНАЛІТИКА

Південна Корея перегляне заборону на передачу зброї Україні

 

Південна Корея, яка входить у десятку найбільших експортерів зброї у світі, перегляне політику, яка забороняє їй постачати зброю безпосередньо в Україну, заявив у четвер чиновник адміністрації південнокрейського президента, цитують агенції AFP і Yonhap.

"Ми плануємо переглянути питання щодо надання збройної підтримки Україні", - заявив журналістам радник з питань національної безпеки Чанг Хо Джин за кілька годин після того, як президент Росії Володимир Путін залишив Пхеньян, де він підписав з лідером КНДР Кім Чен Ином угоду про стратегічне партнерство.

Він також висловив "серйозне занепокоєння" уряду щодо цієї угоди, в якій дві країни, що перебувають під жорсткими санкціями, домовилися посилити військову та економічну співпрацю, включно з негайною військовою допомогою, якщо одна з них зіткнеться зі збройною агресією.

"Будь-яка співпраця, яка прямо чи опосередковано сприяє зміцненню військового потенціалу Північної Кореї, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН", - заявив Чанг Хо Джин. "Порушення Росією резолюції та підтримка Північної Кореї неминуче матиме негативний вплив на південнокорейсько-російські відносини", - додав чиновник.

Сеул дотримується давньої політики, яка забороняє йому продавати зброю в зони активних конфліктів, попри заклики Вашингтона і Києва переглянути цю позицію.

З початку повномасштабної війни Росії проти України Південна Корея передала офіційному Києву бронежилети, каски, медикаменти та іншу гуманітарну допомогу.

У листопаді 2022 року видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела писало, що Південна Корея уклала конфіденційну угоду з США про продаж Вашингтону 100 тисяч артилерійських снарядів для подальшої передачі Збройним силам України. У Сеулі ж офіційно зазначили, що переговори ведуться з умовою, що США будуть "кінцевим користувачем" боєприпасів, і що позиція не постачати зброю Україні не змінилася.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Корея
 

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