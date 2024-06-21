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АНАЛІТИКА

Швеція заявила, що Росія порушує роботу супутникових мереж після її вступу в НАТО

 

Влада Швеції заявила, Росія стоїть за "шкідливими перешкодами", навмисно націленими на супутникові мережі країни, які вона вперше помітила через кілька днів після вступу до НАТО раніше цього року.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Агентство має у своєму розпорядженні лист від 4 червня, про який не було відомо раніше. У ньому Шведське управління пошти і телекомунікацій звернулося до Ради радіорегламенту Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), що базується в Женеві, з проханням розглянути російські перешкоди на засіданні, яке розпочнеться в понеділок.

Агентство поскаржилося на втручання Росії 21 березня. Це було через два тижні після того, як країна приєдналася до НАТО.

Шведська влада заявила, що перешкоди з боку Росії та Криму спрямовані на три різні супутникові мережі Sirius, розташовані в орбітальній позиції 5 градусів східної довготи. Ця позиція є однією з основних для супутників, що обслуговують країни Північної та Східної Європи.

"Ці перебої, безумовно, серйозні і можуть розглядатися як частина більш широких російських гібридних дій, спрямованих проти Швеції та інших країн. Ми працюємо разом з іншими країнами, щоб знайти відповідь на ці дії", - заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Крістерссон додав, що перебої вплинули на телевізійне мовлення в Україні, яке залежало від супутника, що належить шведській компанії, яку він не назвав.

Франція, Нідерланди і Люксембург подали аналогічні скарги до МСЕ, який координує глобальний розподіл радіочастот і супутникових орбіт. Усі країни прагнуть обговорити проблему перешкод на засіданні Ради з радіорегламенту наступного тижня.

Європейські супутникові компанії останні кілька місяців повідомляють про спроби перехоплення телевізійного сигналу з боку Росії, що призводить до переривання мовлення і трансляції пропаганди для дітей.

Нагадаємо, 10 червня Фінляндія заявила про перше за останній рік порушення її повітряного простору російським військовим літаком.

Крім того, у травні МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах РФ у зв'язку з почастішанням збоїв у роботі GPS.
 

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