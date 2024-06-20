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АНАЛІТИКА

Єврокомісія почала процедуру покарання Франції та Італії за надмірні борги

 

Європейська комісія розпочала процедуру покарання Франції, Італії та п'яти інших країн-членів ЄС через надмірний дефіцит державного бюджету минулого року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Крім Франції та Італії, також серед країн, які зіткнулися з процедурою порушення Євросоюзу, опинилися Бельгія, Угорщина, Мальта, Польща та Словаччина.

Рішення Єврокомісії передбачає, що сім країн Євросоюзу тепер повинні скоротити свої державні витрати. Міністри фінансів країн ЄС ще мають затвердити оцінку ЄК у липні.

Після цього під наглядом Єврокомісії країни, що підпадають під дію процедури, повинні представити заходи зі скорочення свого боргу та дефіциту держбюджету протягом чотирьох років.

Згідно з економічним прогнозом Єврокомісії, Франція з показником -5,5%, Італія з показником -4,4% перевищать ліміт дефіциту у 2024 році

У минулі роки країни-члени ЄС отримали відстрочку від фіскальних правил Євросоюзу, щоб забезпечити свободу дій у витратах під час пандемії та енергетичної кризи.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що склад уряду Італії може змінитися, зокрема через ситуацію з держборгом країни.

Раніше Італія продала пакет акцій на суму близько 1,4 млрд євро в нафтовій компанії Eni, намагаючись зменшити свій значний державний борг.

Перед цим у керівній коаліції Італії виникли суперечки через схвалення нових обмежень щодо стимулювання ремонту житла домовласниками на тлі прагнень уряду зменшити дефіцит бюджету.
 

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