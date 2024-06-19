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АНАЛІТИКА

Затягує війну: Нетаньяху розкритикував США за обмеження поставок зброї

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звинуватив Сполучені Штати у блокуванні постачання певних видів озброєнь, і натякнув, що це сповільнює наступ Ізраїлю в місті Рафах на півдні Сектору Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).

У короткому відеоролику Нетаньяху англійською мовою розкритикував президента США Джо Байдена за "вузькі місця" в передачі озброєнь.

"Неможливо уявити, що впродовж останніх кількох місяців адміністрація утримувала зброю і боєприпаси для Ізраїлю. Дайте нам інструменти, і ми закінчимо роботу набагато швидше", - сказав очільник ізраїльського уряду.

Нетаньягу також заявив, що під час нещодавнього візиту до Ізраїлю, держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що цілодобово працює над усуненням затримок. Водночас, у вівторок Блінкен заявив, що єдина пауза була пов'язана з важкими бомбами, які були доставлені ізраїльтянам у травні.

"Ми, як ви знаєте, продовжуємо перевіряти одну партію, про яку говорив президент Байден, щодо 2000-фунтових бомб через наші побоювання з приводу їх використання в густонаселеному районі, такому як Рафах. Це питання залишається на розгляді, але все інше відбувається у звичайному режимі", - сказав Блінкен під час прес-конференції у Держдепартаменті.

Нетаньяху не уточнив, яке саме озброєння затримується, а ізраїльські військові відмовилися відповісти на прохання AP про коментар.

Коментуючи заяву Нетаньяху у вівторок, прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр сказала: "Ми взагалі не знаємо, про що він говорить. Просто не знаємо".

За її словами, США ведуть "конструктивні дискусії" з Ізраїлем щодо призупиненої поставки важких бомб і що це єдина поставка, яка затримується.

Призупинення поставок бомб Ізраїлю

Масштабна воєнна операція Ізраїлю в Секторі Газа з жовтня минулого року, призвела до загибелі десятків тисяч цивільних людей. За це США і низка європейських країн звинуватили Ізраїль у порушенні прав людини.

У травні президент Джо Байден призупинив поставку Ізраїлю деяких важких бомб через занепокоєння щодо вбивств ізраїльською армією цивільного населення в Газі. Партія вміщувала 1800 бомб вагою 2000 фунтів (900 кг) і 1700 бомб вагою 500 фунтів (225 кг).

Натомість Ізраїль був готовий продовжувати бойові дії у Секторі Газа навіть без збройної підтримки західних союзників.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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