Ізраїль затвердив плани наступу на Ліван

Ізраїльське військове командування затвердило план щодо наступу на Ліван. "Хезболлі" пригрозили знищенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram та The Times of Israel.

Голова Північного командування ЦАХАЛу генерал-майор Орі Гордін та голова Оперативного управління генерал-майор Одед Басюк провели спільну оцінку ситуації на півночі Ізраїлю.

"У рамках оцінки ситуації було схвалено та затверджено оперативні плани наступу на Ліван, а також прийнято рішення про продовження підвищення боєздатності військ у польових умовах", - уточнили в ЦАХАЛ.

При цьому міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац наголосив, що його країна "близька до того моменту, щоб змінити правила гри" проти "Хезболли" та Лівану.

"У тотальній війні "Хезболла" буде знищена, а Ліван сильно постраждає", - наголосив чиновник.

Що передувало

Зазначимо, що подібні заяви пролунали на тлі постійних атак "Хезболли" на північні райони Ізраїлю. Удари продовжуються з моменту вторгнення бойовиків ХАМАС на територію ізраїльської держави у жовтні минулого року.

Ізраїльська влада вже зазначала, що не може продовжувати терпіти присутність бойовиків "Хезболли" біля північних кордонів, тому якщо не буде знайдено дипломатичне рішення, то країна перейде до військових дій.

Нагадаємо, ще 13 червня видання Reuters з посиланням на неназваного високопоставленого американського чиновника писало, що США стурбовані можливістю повномасштабної війни на кордоні Ізраїлю та Лівану.