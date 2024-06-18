Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Reuters: Британія різко скоротила продаж зброї до Ізраїлю після війни в Газі

 

Кількість дозволів на експорт військової техніки до Ізраїлю, які видає уряд Великої Британії, після початку бойових дій у секторі Гази скоротилась на понад 95%, впавши до 13-річного мінімуму.

Про це в понеділок повідомило агентство Reuters із посиланням на статистичні дані, передає "Європейська правда".

За підрахунками Reuters, вартість схвалених Британією дозволів на продаж зброї до Ізраїлю з 7 жовтня по 31 грудня 2023 року року впала до 859 381 фунтів стерлінгів - це найнижчий показник за цей період із 2010 року.

Більшість дозволів, затверджених Британією після початку війни в Газі, стосувалися товарів, перелічених для "комерційного використання", або нелетальних товарів - бронежилетів, шоломів чи повнопривідних автомобілів.

При цьому за жовтень-грудень 2022 року британський уряд схвалив продаж зброї Ізраїлю на 20 мільйонів фунтів стерлінгів, серед них - боєприпаси для стрілецької зброї та компоненти для винищувачів.

На відміну від США, Британія не продає зброю Ізраїлю напряму, а видає дозволи компаніям на продаж зброї за участю юристів, які перевіряють, чи дотримуються покупці норм міжнародного права.

Публічно прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак є одним із найрішучіших прихильників права Ізраїлю вести війну проти ХАМАС у Європі та виступав проти закликів припинити постачання зброї до Ізраїлю.

На відміну від Британії, США та Німеччина збільшили продаж зброї Ізраїлю після початку війни в Газі. Німецький уряд у судових позовах, де від нього вимагають припинити постачання зброї Ізраїлю з гуманітарних міркувань, вказує, що це може поставити під загрозу важливі проєкти озброєння Бундесверу.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5493
  0,0992
 0,24
EUR
 1
 43,4486
  0,0880
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3891  0,04 0,09 41,0309  0,03 0,08
EUR 43,4661  0,01 0,02 44,2917  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5100  0,12 0,30 40,5250  0,15 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес