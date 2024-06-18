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Нетаньяху розпустив воєнний кабінет
17:04 17.06.2024 |
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху розпустив воєнний кабінет, який створили 11 жовтня минулого року - через кілька днів після нападу терористів палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль.
Як оголосив у понеділок, 17 червня, речник офісу ізраїльського прем'єра, про це Нетаньяху повідомив під час засідання національного кабінету з питань безпеки, що відбулося напередодні, 16 червня.
За даними видання The Jurusalem Post, під час засідання Нетаньяху пояснив, що створення воєнного кабінету передбачалося коаліційною угодою з головою опозиційної партії "Національна єдність" Бенні Ганцом, який 9 червня оголосив про вихід своєї політичної сили з урядової коаліції. "Щойно Ганц вийшов, потреба в кабінеті відпала", - сказав Нетаньяху.
Він додав, що не планує створювати новий воєнний кабінет за участі лідерів коаліційних партій - цю ідею раніше висували ультраправі члени уряду, міністр фінансів Бецалель Смотрич і міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір. Натомість планується, що національний кабінет з питань безпеки збиратиметься частіше, також Нетаньяху проводитиме спеціальні "консультації з питань безпеки", коли це буде необхідно.
Створений Нетаньяху воєнний кабінет ухвалював важливі рішення щодо воєнної операції ізраїльської армії (ЦАХАЛ) у Секторі Гази і під час конфлікту з ліванським радикальним шиїтським рухом "Хезболла".
Вихід Ганца з коаліції з Нетаньяху
Під час оголошення виходу своєї партії з коаліції Бенні Ганц заявив, що Нетаньяху "заважає досягти справжньої перемоги" у війні проти ХАМАСу. Він зазначив, що народ Ізраїлю заслуговує на більше, ніж "порожні обіцянки", а "справжня перемога" означає повернення заручників, заміну ХАМАСу як керівного органу в Газі та створення регіонального альянсу проти Ірану.
Також Ганц закликав всіх членів парламенту (Кнесет), "які розуміють, куди ми йдемо", приєднатися до нього та "підкоритися велінню своєї совісті". Зокрема, це звернення він адресував міністру оборони Йоаву Галанту.
Своєю чергою Нетаньяху закликав Ганца лишитися в уряді. "Ізраїль перебуває в екзистенційній війні на кількох фронтах. Бенні, зараз не час відмовлятися від кампанії - зараз час об'єднати зусилля", - зазначив прем'єр.
7 жовтня 2023 року терористи ХАМАСу, які контролювали Сектор Гази, напали на Ізраїль, вбили близько 1200 людей та захопили 250 заручників, сотню з яких досі утримують у Секторі Гази. Ізраїль у відповідь оголосив ХАМАСу війну до "повного знищення терористів". Як заявляють місцеві медичні служби, що контролюються ХАМАСом, під час воєнної операції в Секторі Гази загинули понад 37,5 тисячі палестинців. Цю інформацію неможливо підтвердити з незалежних джерел, однак Ізраїль наражається на міжнародну критику щодо гуманітарної ситуації в Секторі Гази.
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