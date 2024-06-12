Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ХАМАС заявив про готовність до перемир'я - Reuters

 

Терористичне угруповання ХАМАС і палестинське радикальне угруповання "Ісламський джихад" висловили "готовність до позитивного" досягнення угоди про припинення війни в Секторі Гази. Як передає агенція Reuters у вівторок, 11 чеврня, про це йдеться у спільній заяві ХАМАСу та "Ісламського джихаду".

Також угруповання додали, що передали свою відповідь на запропоновану угоду про припинення вогню в Секторі Гази катарським і єгипетським посередникам.

Радбез ООН підтримав резолюцію за планом Байдена

10 червня Рада Безпеки ООН підтримала розроблену США резолюцію зі схваленням плану президента країни Джо Байдена щодо припинення вогню в Секторі Гази. "За" резолюцію на голосуванні Радбезу ООН виступили 14 із 15 його членів. Росія утрималася.

"План Байдена" щодо припинення вогню

31 травня президент США Джо Байден запропонував Ізраїлю та ХАМАСу свій план для встановлення перемир'я в Секторі Гази, який передбачає три етапи деескалації.

На першому з них протягом шести тижнів пропонується припинити вогонь та вивести війська Армії оборони Ізраїлю із населених пунктів Гази. Водночас бойовики ХАМАСу мають повернути Ізраїлю низку заручників в обмін на звільнення сотень палестинських ув'язнених. На другому етапі ізраїльська армія повинна повністю залишити Газу, а ХАМАС - повернути заручників, що залишилися, а також їхні тіла. На третьому етапі передбачається розпочати відновлення Сектора Гази за підтримки США та міжнародної спільноти.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,0000
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 43,0000
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на вчора, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2620  0,16 0,39 40,9060  0,13 0,31
EUR 43,4868  0,03 0,08 44,3492  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5700  0,21 0,52 40,5950  0,20 0,51
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес