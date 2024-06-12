ХАМАС заявив про готовність до перемир'я - Reuters

Терористичне угруповання ХАМАС і палестинське радикальне угруповання "Ісламський джихад" висловили "готовність до позитивного" досягнення угоди про припинення війни в Секторі Гази. Як передає агенція Reuters у вівторок, 11 чеврня, про це йдеться у спільній заяві ХАМАСу та "Ісламського джихаду".

Також угруповання додали, що передали свою відповідь на запропоновану угоду про припинення вогню в Секторі Гази катарським і єгипетським посередникам.

Радбез ООН підтримав резолюцію за планом Байдена

10 червня Рада Безпеки ООН підтримала розроблену США резолюцію зі схваленням плану президента країни Джо Байдена щодо припинення вогню в Секторі Гази. "За" резолюцію на голосуванні Радбезу ООН виступили 14 із 15 його членів. Росія утрималася.

"План Байдена" щодо припинення вогню

31 травня президент США Джо Байден запропонував Ізраїлю та ХАМАСу свій план для встановлення перемир'я в Секторі Гази, який передбачає три етапи деескалації.

На першому з них протягом шести тижнів пропонується припинити вогонь та вивести війська Армії оборони Ізраїлю із населених пунктів Гази. Водночас бойовики ХАМАСу мають повернути Ізраїлю низку заручників в обмін на звільнення сотень палестинських ув'язнених. На другому етапі ізраїльська армія повинна повністю залишити Газу, а ХАМАС - повернути заручників, що залишилися, а також їхні тіла. На третьому етапі передбачається розпочати відновлення Сектора Гази за підтримки США та міжнародної спільноти.