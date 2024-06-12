Фінансові новини
- |
- 12.06.24
- |
- 04:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ХАМАС заявив про готовність до перемир'я - Reuters
22:58 11.06.2024 |
Терористичне угруповання ХАМАС і палестинське радикальне угруповання "Ісламський джихад" висловили "готовність до позитивного" досягнення угоди про припинення війни в Секторі Гази. Як передає агенція Reuters у вівторок, 11 чеврня, про це йдеться у спільній заяві ХАМАСу та "Ісламського джихаду".
Також угруповання додали, що передали свою відповідь на запропоновану угоду про припинення вогню в Секторі Гази катарським і єгипетським посередникам.
Радбез ООН підтримав резолюцію за планом Байдена
10 червня Рада Безпеки ООН підтримала розроблену США резолюцію зі схваленням плану президента країни Джо Байдена щодо припинення вогню в Секторі Гази. "За" резолюцію на голосуванні Радбезу ООН виступили 14 із 15 його членів. Росія утрималася.
"План Байдена" щодо припинення вогню
31 травня президент США Джо Байден запропонував Ізраїлю та ХАМАСу свій план для встановлення перемир'я в Секторі Гази, який передбачає три етапи деескалації.
На першому з них протягом шести тижнів пропонується припинити вогонь та вивести війська Армії оборони Ізраїлю із населених пунктів Гази. Водночас бойовики ХАМАСу мають повернути Ізраїлю низку заручників в обмін на звільнення сотень палестинських ув'язнених. На другому етапі ізраїльська армія повинна повністю залишити Газу, а ХАМАС - повернути заручників, що залишилися, а також їхні тіла. На третьому етапі передбачається розпочати відновлення Сектора Гази за підтримки США та міжнародної спільноти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пріцкер - у Берліні: США надають Україні $824 мільйони на підтримку енергетики
|ЄС підписав перші угоди на 1,4 млрд євро у рамках Ukraine Facility
|Україна отримала запевнення, що отримає гроші на 2024 рік. З 2025-м є питання
|Шольц пообіцяв поставки систем ППО і боєприпасів у найближчі «тижні та місяці»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Топова американська фірма AECOM допоможе Україні в відновленні ГЕС
|Сина Байдена визнали винним у справі про незаконне зберігання зброї
|Німеччина та союзники передадуть Україні 100 ракет для систем ППО «Петріот»
|Уряд ФРН надасть Україні 100 млн євро на охорону здоров'я
|Нідерланди виділяють 60 млн євро на закупівлю дронів для України
|ХАМАС заявив про готовність до перемир'я - Reuters
|Пріцкер - у Берліні: США надають Україні $824 мільйони на підтримку енергетики
Бізнес
|Apple анонсувала watchOS 11 — режим тренувань, нові функції здоров'я та інтерактивні сповіщення
|Apple анонсувала iOS 18 з новими можливостями кастомізації, оновленим Photos та ігровим режимом
|Поліція Нідерландів протестувала робота-собаку зі штучним інтелектом для рейду на нарколабораторії
|Аналітики: у травні хакери вкрали $575 млн і збільшили збитки від кібератак на 666%
|Китайські вчені розробили першу в світі електронну шкіру
|Samsung дозволить перевіряти час за допомогою подвійного дотику до задньої панелі
|Акціонерів Tesla застерігають, що Ілон Маск може піти з компанії, якщо вони не заплатять йому $56 мільярдів