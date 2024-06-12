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США кажуть, що прем'єр Ізраїлю підтримав план припинення вогню у війні з ХАМАС
17:19 11.06.2024 |
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив свою прихильність щодо пропозиції про припинення вогню в Газі, де його держава веде військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.
За словами очільника зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів, глава уряду Ізраїля сказав йому про це під час їхньої зустрічі в Єрусалимі у понеділок.
"Я зустрівся з прем'єр-міністром Нетаньягу вчора ввечері, і він підтвердив свою прихильність цій пропозиції", - сказав Блінкен журналістам у вівторок під час своєї восьмої поїздки на Близький Схід з моменту початку війни між Ізраїлем та ХАМАС у жовтні 2023 року.
Блінкен також зазначив, що відповідь ХАМАС на резолюцію Ради безпеки ООН, яка підтримує припинення вогню, є "обнадійливим знаком".
Втім, він також підкреслив, що насправді важливим є остаточне рішення щодо плану з боку керівництва терористичного угруповання.
Нагадаємо, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прибув на Близький Схід у понеділок, сподіваючись домогтися припинення вогню в Газі, що минулого місяця запропонував президент США Джо Байден.
Раніше Байден оголосив про план для перемир'я в секторі Гази з трьох етапів, який Ізраїль запропонував ХАМАС, і який передбачає звільнення всіх заручників і остаточне припинення бойових дій.
Це сталося на тлі того, як Ізраїль став зазнавати все більше критики через стратегію війні в Газі, що призвела до тисяч жертв серед цивільних палестинців.
Критика посилилась також після припису Міжнародного суду ООН, який наказує Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафаху, і який Тель-Авів проігнорував.
Водночас Європейський Союз заявив про підтримку оголошеного президентом США Джо Байденом плану припинення вогню між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС.
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