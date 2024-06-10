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АНАЛІТИКА

Заарештовану в Угорщині італійку обрали депутаткою Європарламенту

 

Італійську антифашистську активістку Іларію Саліс, яка перебуває під домашнім арештом в Угорщині, обрали депутаткою Європарламенту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Il Messaggero.

Саліс, яку звинувачують в причетності до насильницьких нападів на прихильників неонацистів, обрали від італійського Альянсу зелених і лівих (AVS).

Після виборів вона може скористатися депутатською недоторканністю, адже члени Європарламенту користуються сильним юридичним імунітетом від судового переслідування, навіть якщо звинувачення стосуються злочинів, скоєних до їхнього обрання.

За словами адвоката Саліс Еудженіо Лоско, як тільки її оголосять депутаткою Європарламенту, сторона захисту звернеться до угорських суддів з проханням про звільнення арештованої.

"Угорський суддя повинен ухвалити рішення, і він не може не визнати її імунітет. Якщо він не визнає (його), ми будемо вживати необхідних заходів у суді ЄС. Я не очікую, що це станеться, але в разі чого ми будемо діяти відповідно", - зазначив він.

Нещодавно угорський апеляційний суд задовольнив прохання італійської антифашистської активістки про переведення її з в'язниці під домашній арешт в Будапешті в очікуванні суду.

Апеляція була подана адвокатами Саліс наприкінці березня після того, як суддя відмовив їй у домашньому арешті як в Угорщині, так і в Італії.

Саліс, яка зараз балотувалась на виборах до Європейського парламенту 8-9 червня від Альянсу зелених і лівих (AVS), звинувачують у замаху на вбивство за те, що вона нібито була частиною групи антифашистів, які напали на людей, які, на їхню думку, були пов'язані з ультраправим "Днем честі".

Жінку кілька разів приводили до суду на ланцюгу зі скованими руками і щиколотками, що викликало шок в Італії, хоча Будапешт заявив, що це стандартна процедура для його ув'язнених.

Угорський прокурор запросив для Саліс термін ув'язнення в 11 років, але батько Саліс заявив, що їй загрожує до 24 років ув'язнення за звинуваченням у замаху на вбивство.

Уряд Угорщини неодноразово захищав своє ставлення до італійської активістки після того, як її зображення у кайданах і ланцюгах викликало офіційні протести з боку італійського уряду.
 

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