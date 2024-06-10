Фінансові новини
- |
- 10.06.24
- |
- 16:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Заарештовану в Угорщині італійку обрали депутаткою Європарламенту
15:49 10.06.2024 |
Італійську антифашистську активістку Іларію Саліс, яка перебуває під домашнім арештом в Угорщині, обрали депутаткою Європарламенту.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Il Messaggero.
Саліс, яку звинувачують в причетності до насильницьких нападів на прихильників неонацистів, обрали від італійського Альянсу зелених і лівих (AVS).
Після виборів вона може скористатися депутатською недоторканністю, адже члени Європарламенту користуються сильним юридичним імунітетом від судового переслідування, навіть якщо звинувачення стосуються злочинів, скоєних до їхнього обрання.
За словами адвоката Саліс Еудженіо Лоско, як тільки її оголосять депутаткою Європарламенту, сторона захисту звернеться до угорських суддів з проханням про звільнення арештованої.
"Угорський суддя повинен ухвалити рішення, і він не може не визнати її імунітет. Якщо він не визнає (його), ми будемо вживати необхідних заходів у суді ЄС. Я не очікую, що це станеться, але в разі чого ми будемо діяти відповідно", - зазначив він.
Нещодавно угорський апеляційний суд задовольнив прохання італійської антифашистської активістки про переведення її з в'язниці під домашній арешт в Будапешті в очікуванні суду.
Апеляція була подана адвокатами Саліс наприкінці березня після того, як суддя відмовив їй у домашньому арешті як в Угорщині, так і в Італії.
Саліс, яка зараз балотувалась на виборах до Європейського парламенту 8-9 червня від Альянсу зелених і лівих (AVS), звинувачують у замаху на вбивство за те, що вона нібито була частиною групи антифашистів, які напали на людей, які, на їхню думку, були пов'язані з ультраправим "Днем честі".
Жінку кілька разів приводили до суду на ланцюгу зі скованими руками і щиколотками, що викликало шок в Італії, хоча Будапешт заявив, що це стандартна процедура для його ув'язнених.
Угорський прокурор запросив для Саліс термін ув'язнення в 11 років, але батько Саліс заявив, що їй загрожує до 24 років ув'язнення за звинуваченням у замаху на вбивство.
Уряд Угорщини неодноразово захищав своє ставлення до італійської активістки після того, як її зображення у кайданах і ланцюгах викликало офіційні протести з боку італійського уряду.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Найєм подав у відставку та звинуватив уряд Шмигаля в зриві зведення оборонних споруд і захисної інфраструктури в енергетиці
|ЗСУ почнуть випробування українських КАБів, – Повітряні сили
|Вибори до Європарламенту: як проголосував Євросоюз
|Макрон: Підготовка до навчання українців на Mirage 2000 почнеться «найближчими днями»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Економіка Данії різко зросла завдяки лікам проти ожиріння
|Заарештовану в Угорщині італійку обрали депутаткою Європарламенту
|Україна домовилася зі Словаччиною про спрощення для нових автобусних маршрутів
|Участь у Саміті миру на сьогодні підтвердили 90 держав, включно з міжнародними організаціями - президентка Швейцарії
|G7 під час саміту не погрожуватиме великим китайським банкам, зосередившивсь на менших - Reuters
|Європейські компанії активізують зусилля аби зменшити залежність від Китаю
Бізнес
|Четвертий тестовий запуск SpaceX Starship. Все вдалося!
|Бернар Арно знову став найбагатшою людиною у світі за версією Forbes
|Найдорожчий у світі: скін для автомата з Counter-Strike продали за $1 млн
|Google додає більше функцій зі штучним інтелектом Gemini в Gmail на Android
|Інвестиції в зелену енергетику зростуть до $2 трлн на рік: одна з причин – війна в Україні
|Viber тестує в Україні ШІ-сервіс зі стислим викладенням непрочитаних повідомлень
|Японський мобільний оператор NTT Docomo збирається запустити літаючі станції мобільного зв’язку через два роки