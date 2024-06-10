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Ізраїль: Бенні Ганц заявив про вихід з уряду Нетаньяху
09:11 10.06.2024 |
Член воєнного кабінету, колишній міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц у неділю, 9 червня, заявив про вихід своєї партії з уряду Біньяміна Нетаньяху та звинуватив прем'єра у тому, що той "заважає досягти справжньої перемоги".
Як передає видання The Times of Israel, голова партії "Національна єдність" зазначив, що його політсила увійшла до складу правлячої коаліції після нападу на Ізраїль терористичної організації ХАМАС 7 жовтня минулого року, хоча "ми знали, що це був поганий уряд".
Також Ганц зазначив, що народ Ізраїлю заслуговує на більше, ніж "порожні обіцянки", а "справжня перемога" означає повернення заручників, заміну ХАМАСу як керівного органу в Газі і створення регіонального альянсу проти Ірану.
"На жаль, Нетаньяху заважає нам досягти справжньої перемоги", - заявив він.
Ганц закликав наслідувати його приклад
Також Ганц закликав всіх членів Кнесету, "які розуміють, куди ми йдемо", приєднатися до нього та "підкоритися велінню своєї совісті". Зокрема, це звернення він адресував міністру оборони Йоаву Галанту.
"Йоав, ми знайомі багато років. Навіть коли між нами була напруга, я завжди поважав і цінував тебе. На цій війні я навчився цінувати тебе ще більше. Ти сміливий і рішучий лідер, а головне - патріот. У цей час лідерство та сміливість це не лише говорити, що правильно, але й робити те, що правильно", - зазначив він.
Заклик до нових виборів
Оголошуючи про вихід з уряду, Бенні Ганц закликав прем'єр-міністра Нетаньяху призначити узгоджену дату нових виборів.
"Щоб забезпечити справжню перемогу, доцільно, щоб восени, через рік після катастрофи, ми пішли на вибори, які зрештою створять уряд, який завоює довіру людей і зможе протистояти викликам. Я закликаю Нетаньяху призначити узгоджену дату виборів. Не дайте розірвати наш народ", - зазначив він.
Нетаньяху закликав Ганца не йти
Своєю чергою, прем'єр Нетаньяху у соціальній мережі X закликав Ганца лишитися в уряді. "Ізраїль перебуває в екзистенціальній війні на кількох фронтах. Бенні, зараз не час відмовлятися від кампанії - зараз час об'єднати зусилля", - зазначив голова уряду.
Також Нетаньяху пообіцяв продовжувати йти до перемоги і досягнути всіх цілей війни, "передусім звільнення заручників і ліквідації ХАМАСу". "Мої двері залишаться відкритими для будь-якої сіоністської партії, яка бажає взяти на себе тягар і допомогти здобути перемогу над нашими ворогами та забезпечити безпеку наших громадян", - додав Нетаньяху.
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